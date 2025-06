Razer kondigt Razer BlackWidow V4 Pro 75% met oledschermpje aan voor 350 euro

Razer kondigt een vernieuwde versie van de Razer BlackWidow V4 Pro aan, een 75%-variant met een 2"-oledscherm en een fysieke draaiknop aan de zijkant. Het toetsenbord is vanaf 24 september verkrijgbaar voor 350 euro.

De Razer BlackWidow V4 Pro 75% is een mechanisch rgb-toetsenbord met wat de fabrikant de Command Dial noemt. De gebruiker kan instellingen met de draaiknop aanpassen, waarbij informatie over die instellingen op het oledscherm verschijnt. Door op de knop te drukken, kiest de gebruiker de instelling, bijvoorbeeld de oledschermhelderheid of het volume. Door aan de knop te draaien verandert de gekozen instelling. Ook kan de gebruiker via meegeleverde software pictogrammen kiezen die op het schermpje verschijnen of eigen instellingen aan de knop koppelen.

Verder zijn de toetsen van het toetsenbord hot swappable en worden ze geleverd met Razers eigen Orange Tactile-switches. Het bedrijf belooft een pollingrate van 4GHz via de draadloze 2,4GHz- of Bluetooth 5.1-verbinding. Het toetsenbord is ook bedraad te gebruiken via USB-C.