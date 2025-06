Razer brengt ontwikkelaars-sdk Wyvrn uit die met AI games kan testen op bugs

Razer heeft Wyvrn uitgebracht, een sdk bedoeld voor gameontwikkelaars om bepaalde Razer-functies in games te implementeren. De tool bevat ook een AI-QA-bot die bijvoorbeeld games kan testen op bugs. Wyvrn komt met Unreal Engine 5.5-integratie.

Wyvrn bestaat uit vier onderdelen, waaronder verschillende AI-tools. Hierbij gaat het om tools die bij de CES werden geïntroduceerd als Project AVA. Zo is er een Razer AI QA Copilot die bedoeld is om QA-werknemers te ondersteunen. De tool kan bijvoorbeeld bugs, crashes en prestatieproblemen herkennen, 'inclusief gedetailleerde rapporten en screenshots'. Doordat de tool op dergelijke problemen let, kunnen gametesters focussen op de gameplay, stelt Razer.

Er is ook een AI Game Copilot voor spelers, die ontwikkelaars met Wyvrn kunnen integreren in hun games. Deze tool kan spelers coachen om ze te helpen bij het spelen van games, zodat ze bij PvP-spellen bijvoorbeeld beter worden dan hun tegenstander. Bij singleplayerspellen kan de tool ook 'subtiele hints en tips' geven om bijvoorbeeld puzzles op te lossen, claimt Razer. De tool zou spelers ook kunnen helpen met het kiezen van game-instellingen om de prestaties te verbeteren. De tool is onder meer gebaseerd op gameplaydata van 'top e-sportsteams'. Bij de CES zei Razer nog dat Project AVA losse hardware zou vereisen, maar dat meldt het bedrijf nu niet.

Verder bestaat Wyvrn uit een Sensa HD Haptics-onderdeel, dat hapticfeedback doorgeeft aan de Razer Freyja en de Kraken V4 Pro, een Chroma RGB-plug-in en THX Spatial Audio+ Game-plug-in. Wyvrn is beschikbaar voor Unreal Engine 5.5 en is per direct beschikbaar.