Plex verhoogt vanaf april prijs van Pass-abo met 2 dollar per maand

Plex verhoogt vanaf 29 april de prijzen van het Pass-abonnement. Het bedrijf zegt dit te moeten doen vanwege de inflatie en om te kunnen blijven investeren in het platform. Om deze redenen wordt remote playback ook een Pass-functie.

Het bedrijf wijst erop de afgelopen tien jaar de prijzen niet te hebben verhoogd, maar dit nu wel te moeten doen. De verhoogde tarieven gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten, met uitzondering van de Lifetime-klanten. Omdat het tarief van dat Lifetime-pakket ook pas op 29 april wordt verhoogd, kunnen klanten nu voor het lagere tarief Plex Pass levenslang afnemen, zegt Plex. Plex noemt nog geen Europese prijzen, maar op dit moment zijn de euro- en dollarprijzen gelijk. Vermoedelijk blijft dit zo na april, al heeft Plex dit niet bevestigd.

Naast het verhogen van de prijzen, wordt het straks niet langer mogelijk voor gratis gebruikers om eigen media te streamen buiten het eigen netwerk. Het bedrijf komt wel met een Remote Watch Pass-abonnement van 1,99 dollar per maand of 19,99 dollar per jaar, om te streamen vanaf een remote server. De gebruiker die wil streamen moet dus dit abonnement hebben, niet per se de eigenaar van een server. Wie bijvoorbeeld wil streamen vanaf de server van een vriend of familielid, dient dus zelf het Remote Watch Pass-abonnement te hebben. Dit is niet nodig als die vriend of dat familielid zelf Plex Pass heeft. Overigens komt straks ook de eenmalige activation fee te vervallen die Android- of iOS-gebruikers moesten betalen als ze remote playback wilden gebruiken zonder Pass-abonnement

Het geld wil Plex onder meer gebruiken om te blijven investeren in het platform, waarbij het ook aangeeft wat het dit jaar wil uitbrengen. Zo komt er een integratie met Common Sense Media, ratings en reviews die gericht zijn op ouders zodat ze weten wat geschikt is voor kinderen. Er komt ook een nieuwe servermanagementdienst die op browsers en smartphones werkt, die een betere 'curation-ervaring' en meer informatie moet geven over wie er op een server zit en op welke manier die toegang heeft. Plex belooft dit jaar ook een open en gedocumenteerde api voor serverintegraties, met de mogelijkheid om aangepaste metadata-agents te maken.