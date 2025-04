Plex komt met publieke reviews

Plex maakt het mogelijk om voor iedereen zichtbare reviews te plaatsen. Dat heeft de dienst bekendgemaakt. Het is ook mogelijk om de reviews alleen zichtbaar te maken voor ingelogde gebruikers.

Standaard staan reviews van films en series niet op publiek, zegt Plex. In de instellingen is het mogelijk om de reviews zichtbaar te maken voor contacten, contacten van contacten, iedereen die is ingelogd of iedereen, zo blijkt uit de screenshots. De opties zijn er nu ook voor Watchlist, Watch History en de lijst van contacten, zo zegt Plex. De bedoeling van reviews is het helpen met het maken van betere keuzes wat gebruikers en klanten willen kijken.