Plex brengt aparte app uit om fotobibliotheken te beheren

Plex heeft Plex Photos uitgebracht. Het betreft een aparte mobiele app waarmee gebruikers hun gekoppelde fotobibliotheken kunnen bekijken en beheren. Plex Photos heeft momenteel een bèta-status en is beschikbaar voor het Android- en iOS-besturingssysteem.

Plex heeft de Plex Photos-app aangekondigd via een blogpost. Het bedrijf schrijft daarin dat het meer wil inzetten op individuele apps die gericht zijn op specifieke soorten mediabestanden. In het geval van de fotoapp gaat het om afbeeldingen en foto’s, maar Plex maakt ook gewag van de Plexamp-app voor muziekbestanden. Plex Photos bevindt zich momenteel in een bètafase. Gebruikers hebben een Plex Media Server en een account bij Plex nodig. Ze kunnen bugs melden via een forum. De stabiele versie van Plex Photos moet tijdens het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. Rond diezelfde periode wordt de mogelijkheid om foto's en muziek via de Plex-app te beheren, uitgefaseerd. Dit proces moet begin 2025 afgerond zijn.

Update, 13.40 uur - Mogelijke releaseperiode van de stabiele app aan het artikel toegevoegd. Zin toegevoegd waaruit blijkt dat de functies om foto's en muziek via de Plex-app te beheren, worden uitgefaseerd. Met dank aan de reactie van MatthiasL.