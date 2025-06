Plex test verhoogde standaardkwaliteit remote streaming naar 12Mb/s in 1080p

Plex test in de TestFlight-versie 8.24 voor iOS een verhoogde standaard bitrate van remote streaming van 12Mb/s in 1080p-resolutie. Tot dusver is dat in de releaseversie van de streamingdienst nog 4Mb/s in 720p.

De kleine aanpassing werd door een bètatester gespot en heeft betrekking op gebruikers die content van een private server streamen. Tot dusver kiest Plex altijd standaard voor 4Mb/s in 720p en moeten gebruikers deze instelling handmatig veranderen. Dat wordt vermoedelijk binnenkort dus standaard 12Mb/s in 1080p, al is de kleine verandering officieel nog niet door de streamingdienst aangekondigd.

Eerder verhoogde Plex de standaard streamingbitrate van content op het internet al naar de hoogst mogelijke bitrate, gekeken naar de kwaliteit van de content en de internetverbinding. Het is niet duidelijk waarom dit niet ook voor remote streaming geldt.