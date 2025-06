Rechter verwerpt verzoek Epic Games om betaallinkjes toe te laten in App Store

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft woensdag geoordeeld dat Apple nog geen links naar alternatieve betaalmethoden hoeft toe te staan in iOS-apps, zolang het cassatieberoep van de techgigant nog loopt. Daarmee is het verzoek van Epic Games verworpen.

Vorige maand besloot Apple om in cassatie te gaan tegen een uitspraak van het Amerikaanse Court of Appeals for the Ninth Circuit. Die bepaalde dat Apple betaallinkjes moet toestaan in iOS-apps in de App Store, wat overeenkomt met een eerdere uitspraak uit september 2021.

Epic Games wilde dat dit besluit per direct wordt doorgevoerd en diende daarvoor een verzoek in bij het Supreme Court. Het bedrijf claimde bij dat Hooggerechtshof dat het toestaan van de App Store-regels van Apple 'niet alleen Epic zou schaden, maar ook talloze consumenten en andere app-ontwikkelaars voor een aanzienlijke periode'. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Epics verzoek is verworpen, viel Reuters op. Er wordt verder niet toegelicht waarom het verzoek precies is afgewezen.

Apples beslissing om in cassatieberoep te gaan bij het Hooggerechtshof is zijn laatste kans om de uitspraak ongedaan te maken. Bij cassatiezaken wordt niet opnieuw inhoudelijk gekeken naar de zaak, maar beoordeelt een rechtbank of er fouten zijn gemaakt door lagere rechters die de zaak hebben behandeld.

Het geschil tussen Epic Games en Apple loopt inmiddels al twee jaar. Epic klaagde Apple in 2021 aan omdat het vond dat laatstgenoemde een monopolie had op appwinkels door iOS niet open te stellen voor alternatieve appwinkels. De rechter ging daar grotendeels niet in mee; in de uitspraak zei de rechter dat Apple geen monopolist is en dat het bedrijf zich niet hoeft te schikken in de meeste eisen van Epic, zoals het openstellen van iOS. Wel droeg de rechter Apple op dat het externe links voor betalingen in apps voortaan moest toestaan, zodat klanten ook links kunnen zien waarmee ze buiten de App Store een abonnement kunnen afsluiten of een aankoop kunnen doen.