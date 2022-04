Apple gaat in beroep tegen uitspraak in Epic Games-rechtszaak

Apple gaat in beroep tegen de uitspraak in de rechtszaak met Epic Games. De rechtbank oordeelde in september dat Apple niet langer betaalsystemen van derde partijen mag verbieden in het voordeel van zijn eigen betaalsysteem, waar het bedrijf commissie rekent.

Naast het beroep dient Apple ook een motie in om deze uitspraak uit te stellen totdat de rechtszaak volledig is afgerond, en de uitspraak definitief en onherroepelijk is. De nieuwe App Store-regels zouden volgens de eerdere uitspraak op 9 december in moeten gaan, schrijft ook Reuters. Apple noemde de uitspraak eerder een 'grote overwinning'.

Als de motie van Apple wordt aangenomen, dan kan het nog jaren duren voordat deze verandering van kracht gaat. Het gevraagde uitstel moet Apple naar eigen zeggen 'in staat stellen om de consument te beschermen en zijn platform te beschermen terwijl het bedrijf de complexe en snel evoluerende juridische, technologische en economische problemen aanpakt'.

Het geschil tussen Apple en Epic Games begon vorig jaar in augustus. Epic Games introduceerde een eigen betaalsysteem voor in-app aankopen in de iOS- en Android-versies van Fortnite, waarmee het bedrijf de 15 of 30 procent commissie van Apple en Google omzeilde. Daarop werd de game verwijderd uit de twee appwinkels, waarna Epic Games twee antitrustaanklachten ingediend tegen Apple en Google.

De rechtszaak tegen Google begint later dit jaar, maar de eerste uitspraak in de zaak tegen Apple werd vorige maand al gedaan. De rechter oordeelde grotendeels in het voordeel van Apple; de rechter gaf het bedrijf gelijk in de meeste aspecten van de rechtszaak. Zo oordeelde de rechter dat Epic Games er niet in slaagde om te bewijzen dat Apple een monopolist is. Tegelijkertijd mocht Apple vanaf 9 december iOS-appontwikkelaars niet langer verplichten om gebruik te maken van Apples eigen betaalsysteem, waarvoor het bedrijf commissie rekent. In plaats daarvan mogen ontwikkelaars binnen hun apps verwijzen naar externe betaalmethoden.

Epic Games maakte eerder al bekend dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Het bedrijf kreeg op de meeste vlakken ongelijk. Apple mag Fortnite ook uit de App Store blijven weren; hoewel de regels van de App Store omtrent externe betaalmethoden zouden moeten veranderen, was dat ten tijde van het Fortnite-conflict nog niet het geval. De rechter oordeelde daarmee dat Epic Games contractbreuk pleegde. Apple heeft inmiddels bevestigd dat de techgigant Fortnite blijft weren uit de App Store totdat de rechtszaak definitief is afgerond.