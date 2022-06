Apple hoeft van rechter voorlopig geen alternatieve betaalmethodes toe te staan

Apple hoeft voorlopig toch geen alternatieve betaalsystemen in de App Store op iOS aan te bieden. Het bedrijf mag van de rechter het hoger beroep afwachten in de zaak tegen Epic Games. In de tussentijd hoeft het nog niets te veranderen.

De rechter in het Hof van Beroep zegt in de uitspraak dat Apple voorlopig geen alternatieve betaalmethodes hoeft toe te staan. Daarmee haalt de rechter een eerdere uitspraak onderuit. De uitspraak komt uit een hoger beroep in de zaak die Epic Games tegen Apple heeft aangespannen. Epic eist dat Apple alternatieve appwinkels toestaat op iOS, en dat het bedrijf alternatieve betaalmethodes toestaat in apps. De rechter gaf Epic daarin deels gelijk. Apple moest daarom beginnen met het toestaan van externe betaalmethodes binnen de App Store. Die regel ging meteen van kracht en moest worden opgevolgd.

Zowel Epic als Apple gingen in beroep tegen de uitspraak. Apple wilde niet alleen een andere uitspraak, maar ook uitstel van het beleid tot er zo'n definitieve uitspraak lag. Het Hof van Beroep geeft Apple daarin nu gelijk: Apple mag voorlopig de enige partij blijven die in-app-aankopen aanbiedt op iOS.

The Verge schrijft dat de nieuwe uitspraak de oude niet annuleert, maar dat de handhaving van het beleid tijdelijk wordt stopgezet. Dat gebeurt totdat het gerechtshof van het hoger beroep de volledige zaak kan behandelen. Dat kan nog maanden of mogelijk zelfs jaren duren.

Volgens het Hof van Beroep zou Apple hebben aangetoond dat er 'serieuze vraagtekens zouden zijn' rondom de onderbouwing van het eerdere beroep. De uitspraak geldt voor het aanbieden van betaalmethodes, maar niet voor het linken daarnaar. Daar is Apple sinds een paar weken mee begonnen. Dat gebeurde op last van een andere rechtspraak van de Japanse handelswaakhond, die Apple daartoe verplichtte. Onder die regels mogen ontwikkelaars van 'reader-apps' maximaal een link naar bijvoorbeeld een website zetten waar gebruikers een abonnement kunnen afsluiten zonder commissie. Games vallen niet onder die regelgeving.