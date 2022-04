Apple laat gebruikers individuele apps rapporteren via App Store

Apple laat gebruikers individuele apps rapporteren als scams via de interface van de App Store. Dat kon jaren geleden ook al, maar de knop verdween uit de interface. In iOS 15 is die weer teruggekeerd.

De knop om een app te rapporteren staat onder Licenties en Privacybeleid in de listing van een app. Doorklikken op Rapporteer een Probleem brengt gebruikers bij een dropdown met diverse opties, waaronder die om een app als frauduleus of als scam aan te duiden, merkt ontwikkelaar Kosta Eleftheriou op. De ontwikkelaar is een bekend criticaster van de App Store, nadat hij Apple van machtsmisbruik had beschuldigd na overnamegesprekken rond zijn app Flicktype.

In de recente rechtszaak van Epic tegen Apple kwam aan de orde dat het erop lijkt dat er veel scams en frauduleuze apps in de App Store staan, terwijl Apple er juist prat op gaat dat de App Store een veilige plek is dankzij de controle van het bedrijf. De mogelijkheid om apps te rapporteren moet vermoedelijk het zicht van Apple op scams laten toenemen. Apple heeft de stap niet openbaar toegelicht. Bij een korte test bleek de melding niet zichtbaar in iOS 14.8 en de tweede bèta van iOS 15.1.