Apple weigerde vorig jaar een miljoen nieuwe apps in App Store

Apple heeft in 2020 naar eigen zeggen bijna een miljoen inzendingen voor nieuwe apps in de App Store geweigerd. Het techbedrijf zou in datzelfde jaar ook bijna een miljoen updates voor bestaande apps hebben geweigerd.

Apple schrijft op zijn website dat apps en updates geweigerd kunnen worden voor verschillende redenen. Zo zouden bepaalde apps nog niet af zijn of niet goed functioneren wanneer ze worden ingestuurd voor verificatie. Het bedrijf stelt ook dat apps soms geen afdoende systeem bevatten waarmee door gebruikers geplaatste content gemodereerd kan worden, zoals bij sociaal medium Parler het geval was.

Volgens het bedrijf werd een kleiner deel van de apps geweigerd omdat ze schadelijk zouden kunnen zijn voor gebruikers. In 2020 zou het App Review-team van Apple ruim 48.000 apps afgewezen hebben omdat ze 'verborgen of ongedocumenteerde functies' bevatten. Meer dan 150.000 apps werden volgens de techgigant geweigerd omdat ze spam of kopieën van andere apps bleken te zijn, of omdat ze gebruikers probeerden te manipuleren, bijvoorbeeld om in-app aankopen te doen.

Verder stelt Apple dat 95.000 apps zijn verwijderd vanwege fraude, bijvoorbeeld als de ontwikkelaar de werking van een app volledig aanpast nadat deze is goedgekeurd door Apple. Daarnaast noemt het bedrijf dat er ruim 215.000 apps zijn afgewezen vanwege privacyovertredingen. Dergelijke apps zouden bijvoorbeeld meer gegevens van gebruikers verzamelen dan nodig, of niet goed omgaan met deze data.

Apple is momenteel bij een rechtszaak met Epic Games betrokken vanwege zijn App Store-beleid. Laatstgenoemde partij vindt dat de commissie van 30 procent die Apple rekent voor aankopen in de App Store te hoog is. Tegelijkertijd is Epic Games van mening dat het App Store-beleid te gesloten is; ontwikkelaars kunnen geen eigen appwinkel voor iOS-apparaten maken, om zo deze commissies te omzeilen. Apple is zelf van mening dat dit beleid belangrijk is voor veiligheid en privacy. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over de rechtszaak tussen Apple en Epic Games.