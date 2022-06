Epic dient antitrustklacht in over Apple bij Europese Commissie

Epic Games breidt zijn strijd tegen Apple uit naar Europa. De game-ontwikkelaar heeft een antitrustklacht tegen Apple ingediend bij de Europese Commissie. Die doet op dit moment al onderzoek naar Apple.

Epic Games zegt dat het een klacht heeft ingediend bij het concurrentiebureau van de Europese Commissie. De klacht richt zich specifiek op de regels die Apple hanteert voor zijn App Store. "Door meerdere zorgvuldig ontworpen anticompetitieve restricties heeft Apple concurrentie in de distributie en het betaalproces van apps niet alleen schade toegebracht, maar het helemaal vernietigd", schrijft Epic in de klacht. Volgens Epic is dat in overtreding van het Europese mededingingsrecht.

Centraal staat de vraag of Apple een oneerlijke monopoliepositie heeft via de App Store. "Wat hier op het spel staat is de gehele toekomst van mobiele platformen", zegt Epic-ceo Tim Sweeney in een verklaring. "Dit raakt aan de vraag of consumenten en ontwikkelaars samen direct zaken met elkaar kunnen doen op mobiele platformen, of dat ze gedwongen worden monopolies te gebruiken die tegen hun wensen in gaan." Epic wil, in tegenstelling tot bij andere zaken, geen schadevergoeding afdwingen via de Europese zaak. "We zoeken alleen eerlijke toegang en concurrentie waar consumenten en ontwikkelaars beter van worden", zegt het bedrijf.

Het is een nieuwe stap in de lange strijd die Epic Games tegen Apple voert. Die strijd begon vorig jaar toen Epic Games een eigen betaalsysteem aan Fortnite op iOS toevoegde. Apple verwijderde vervolgens Fortnite uit de App Store. Sindsdien heeft Epic rechtszaken aangespannen tegen Apple en klachten ingediend bij toezichthouders. Op het moment loopt er een rechtszaak tegen Apple in de VS, maar Epic heeft ook klachten ingediend in Australië en het Verenigd Koninkrijk, waar toezichthouders nu onderzoek doen naar de praktijken van Apple.

Of de klacht veel toevoegt is de vraag. De Europese Commissie doet sinds juni vorig jaar al zelfstandig onderzoek naar de regels rondom de App Store. Dat gebeurde onder andere nadat verschillende ontwikkelaars zich daar negatief over hadden uitgesproken, al is het EC-onderzoek geen direct resultaat van een officiële klacht.