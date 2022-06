BBC: Fortnite kan naar iOS komen via Safari-versie GeForce Now

Nvidia maakt het volgens de BBC mogelijk zijn Geforce Now-dienst voor het streamen van games in de mobiele versie van de Safari-browser te draaien. Dit kan ertoe leiden dat Fortnite weer op iOS te spelen komt.

Nvidia zou volgens de BBC nog voor het einde van het jaar de versie van GeForce Now voor de mobiele Safari-browser willen aankondigen. Dit opent de weg naar het opnieuw kunnen spelen van Fortnite op iOS, al bestaat volgens de Britse omroep de mogelijkheid dat Fortnite wordt geschrapt van de lijst games die zo op Apples apparaten speelbaar wordt.

Nvidia en Epic wilden niet reageren op het gerucht. GeForce Now is momenteel beschikbaar voor macOS, Windows, Android en Chrome OS. Apples voorwaarden van de App Store staan apps voor gamestreamdiensten sinds september slechts beperkt toe. Bedrijven kunnen wel een streamingabonnementsdienst via een app aanbieden, maar de games van die dienst moeten dan direct vanuit de App Store te downloaden zijn en gamebedrijven moeten elke game-update eerst individueel aanbieden aan Apple. Hierdoor zou Fortnite niet via dit soort apps op iOS beschikbaar kunnen komen.

Epic Games-topman Tim Sweeney sprak in maart zijn steun uit aan GeForce Now, op een moment dat meerdere gamebedrijven zoals 2K, Bethesda en Activision Blizzard hun games van de dienst van Nvidia verwijderden. Apple verbande Fortnite half augustus uit de App Store, nadat Epic in strijd met Apples voorwaarden een betaalsysteem in het spel introduceerde dat buiten de App Store om ging.