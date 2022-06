Epic bouwt eigen betaalsysteem in Fortnite voor iOS en Android

Epic biedt sinds donderdag een eigen betaalsysteem aan voor het doen van in-app aankopen. Spelers die in de app spullen kopen via dat eigen systeem krijgen korting, omdat Epic dan geen percentage hoeft af te dragen aan Apple en Google.

Het is onbekend hoe Epic goedkeuring heeft gekregen van Apple voor het inzetten van zijn eigen betaalsysteem voor in-app aankopen: ontwikkelaars mogen van Apple in-app aankopen alleen via de App Store laten lopen. Op Android geldt die verplichting niet. Epic is al langer vocaal tegenstander van Apples monopolie over de App Store.

Epic ondersteunt Direct Pay ook in Nederland en België, blijkt op de supportpagina. De prijzen voor aankopen via de App Store of Play Store gaan omlaag als Apple of Google de tarieven aanpast, zegt Epic. Die liggen momenteel op 30 procent. Epic heeft de prijzen ook verlaagd op consoles, Windows en macOS.