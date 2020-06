Epic Games stelt nieuw seizoen van Fortnite uit wegens antiracismeprotesten

Epic Games heeft de release van het nieuwe Fortnite-seizoen opnieuw uitgesteld. Seizoen 3 van Chapter 2 komt nu pas op 17 juni uit. Het eenmalige The Device-evenement is uitgesteld tot 15 juni. Reden voor het uitstel zijn de wereldwijde antiracismeprotesten.

Het nieuwe evenement en seizoen komen respectievelijk op 15 en 17 juni uit, schrijft Epic Games in een blogpost. De ontwikkelaar haalt de recente protesten in Amerika en andere landen aan als reden. "We zijn ons bewust van de pijn die onze vrienden, families, teamleden, spelers en gemeenschappen meemaken", schrijft de ontwikkelaar. "We moeten het uitbrengen van Seizoen 3 in balans brengen met tijd voor het team om zich op zichzelf, zijn families en gemeenschappen te richten."

Het is niet de eerste keer dat het nieuwe hoofdstuk van de game wordt uitgesteld. Aanvankelijk zou Chapter 2 al in mei uitkomen, maar dat werd uitgesteld tot begin juni. Destijds gaf het bedrijf daar geen reden voor op.

Epic is niet de eerste ontwikkelaar die een gamerelease uitstelt vanwege de antiracismeprotesten. Activision maakte eerder deze week bekend dat seizoen 4 van Call of Duty: Modern Warfare werd uitgesteld tot een latere datum. Ook worden evenementen zoals aankondigingen uitgesteld. CD Projekt RED stelde een evenement uit waarop het meer informatie bekend zou maken over Cyberpunk 2077.