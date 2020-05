Twitter verbergt tweet van Donald Trump vanwege verheerlijking van geweld

Twitter heeft voor het eerst een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump verborgen. Volgens het platform 'verheerlijkte de tweet geweld'. Dat is tegen de regels van Twitter, maar het bedrijf heeft besloten de tweet niet helemaal te verwijderen.

Twitter zegt dat de tweet van de president de regels van het platform overtreedt. Trump tweette over de protesten in Minneapolis. Daar zijn demonstraties en rellen uitgebroken nadat een zwarte man bij een arrestatie werd gedood. Trump noemt de demonstranten 'thugs', of boeven, en zegt dat hij het leger de stad in wil sturen. "Als het plunderen begint, begint het schieten", schrijft de president. Met die laatste uitspraak 'verheerlijkt hij geweld', aldus Twitter.

Twitter heeft de tweet niet verwijderd. Gebruikers zien de tweet echter niet in hun tijdlijn. In plaats daarvan zien ze een blok tekst waarin staat dat de tweet tegen de regels is. Gebruikers zien de tweet pas als ze doorklikken. "Twitter heeft besloten dat het in het publiek belang is dat de tweet wel toegankelijk blijft." Gebruikers kunnen de tweet ook niet retweeten, maar alleen quote-tweeten.

In de algemene voorwaarden van het sociale netwerk staat dat geweldsverheerlijking niet is toegestaan. Normaal gesproken kan een tweet daarvoor verwijderd worden, en bij structurele gevallen kan een account helemaal geblokkeerd worden. In het geval van de president is dat niet gebeurd.

Sociale media worstelen al langer met het gedrag van de Amerikaanse president. Die doet regelmatig controversiële uitspraken die de grenzen van het beleid opzoeken of de regels lijken te overtreden. Tot nu toe hielden de platforms het erbij dat de tweets van de president in het algemeen belang waren en daarom niet werden verwijderd. Tweets met nepnieuws over het coronavirus door de Braziliaanse president Bolsanaro werden bijvoorbeeld wel verwijderd.

Twitter trad woensdag ook al op tegen de president. Het platform zette een label bij een tweet over stemfraude dat de uitspraak niet klopte, met daarin links naar factchecks. De president is daar boos over, en wil nu socialemediaplatformen meer reguleren.