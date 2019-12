Facebook en Twitter halen netwerken met duizenden trol-accounts offline

Facebook heeft twee grote netwerken van nepaccounts offline gehaald. De accounts probeerden in pagina's en groepen onder andere positieve berichten over Donald Trump te verspreiden. De accounts leken op authentieke Amerikaanse gebruikers en maakten gebruik van AI-foto's.

Het gaat om twee verschillende groepen, schrijft Facebook. De kleinste daarvan komt uit Georgië. De mensen die die campagne opzetten hadden 39 Facebook-accounts, 344 Pagina's, 13 Groepen en 22 Instagram-accounts. Facebook heeft die allemaal offline gehaald. In totaal had de groep 442.000 volgers, en gaf die vorig jaar 285.000 euro uit aan advertenties op het platform. De andere groep was groter. Die kwam uit zowel Vietnam als Amerika, en bevatte 610 accounts, 89 Pagina's, 156 Groepen en 72 Instagram-accounts die ook allemaal offline zijn gehaald. Die laatste groep gaf vorig jaar 8,5 miljoen euro uit aan advertenties.

Volgens Facebook verspreidde de kleinere groep berichten die over politieke issues in Georgië gingen. De grotere groep plaatste met name politiek gechargeerde berichten over Amerika die een conservatieve inslag hadden. Het ging volgens Facebook over nieuws rondom Donald Trumps afzettingsprocedure, verkiezingen, en de vrijheid van godsdienst in Amerika. Volgens Facebook werden er in de groepen foto's gebruikt die op basis van kunstmatige intelligentie werden gegenereerd. Facebook linkt het gedrag van de groep aan de Epoch Media Group, een mediaorganisatie in Amerika.

Facebook is niet het enige sociale netwerk dat een groot netwerk offline haalde. Twitter maakte vrijdag bekend dat het een netwerk van 5929 accounts offline heeft gehaald. Die waren afkomstig uit Saudi-Arabië, en werden gebruikt in discussies rondom 'de geopolitieke belangen van Saudi-Arabië op het wereldtoneel'. De accounts stuurden berichten waarin Saudische autoriteiten goed uit de verf kwamen en probeerden die met likes en retweets hoger in de algoritmes te krijgen. De meeste berichten waren in het Arabisch, zegt Twitter, al zaten er ook sommige berichten bij die zich op Westerse gebruikers richtten. Daarbij ging het onder andere over sancties tegen Iran of Saudi-Arabië zelf. De 5929 accounts waren onderdeel van een groter netwerk van 88.000 accounts die zo spamden. Het kleine aantal accounts was daarvan de kern.