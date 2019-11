Tim Berners-Lee presenteert 'plan om het web te redden'

Tim Berners-Lee heeft een manifest geschreven waarmee hij 'het internet wil redden'. Volgens de oprichter van het web komt het huidige internet zijn beloftes van vrijheid en niet na. Negen nieuwe principes rondom onder andere privacy, toegankelijkheid en gemeenschappen moeten dat veranderen.

Berners-Lee noemt zijn plan het Contract For The Web. Het plan is afkomstig van de Web Foundation, Berners-Lees stichting voor het behoud van een open internet. Het manifest is een richtlijn voor bedrijven, overheden en gebruikers om te zorgen dat het internet open en veilig blijft. Meer dan tachtig organisaties hebben het manifest ondertekend. "Iedereen heeft daar een rol in te spelen", schrijft de oprichter. "Om het doel van het Contract te behalen moeten alle partijen zich committeren aan de ontwikkeling en de implementatie van het beleid."

Volgens Berners-Lee moest het web mensen verbinden en iedereen toegang geven tot kennis. Die belofte is niet waargemaakt, zegt de ontwikkelaar. "De helft van de mensen kan nog steeds niet online. Voor de andere helft heeft het web veel onacceptabele risico's voor onze privacy, democratie, gezondheid en veiligheid." Berners-Lee zegt voor het manifest te hebben gekeken naar andere digitale- en mensenrechtenrichtlijnen en -wetten zoals de AVG, de Declaratie voor een Digitale Toekomst van de GSMA, en de Afrikaanse Declaratie voor Internetrechten en Vrijheid.

Het manifest bestaat uit negen principes, die zich per drie richten op overheden, bedrijven en gebruikers zelf. Voor overheden gaat het er bijvoorbeeld om dat iedere gebruiker ten alle tijden online kan en dat zij de privacy- en datarechten van gebruikers respecteren. Bedrijven zouden daar ook voor moeten zorgen, maar zij moeten ook technologieën ontwikkelen die 'het beste in de mens ondersteunen en het slechtste bestrijden'. Ook voor gebruikers zelf zijn er regels, zoals dat zij gemeenschappen moeten bouwen en moeten 'vechten voor het web'.

De regels gaan wel wat verder dan dat. Onder principes als het ontwikkelen van nieuwe technologieën schrijft Berners-Lee ook andere idealen voor, zoals specifiek het volgen van de VN-principes rondom mensenrechten, en het actief stimuleren van diversiteit in technologie. Voor overheden wijst de ontwikkelaar op wetgevingen en het bouwen van genoeg internetcapaciteit en -netwerken in een land als het gaat om de toegang tot internet.

Het manifest heeft op dit moment de steun van een aantal grote bedrijven zoals Google en Facebook. Ook hebben veel stichtingen en belangenorganisaties zoals de Electronic Frontier Foundation zich erbij aangesloten. Er zijn ook een aantal landen die het manifest hebben ondertekend, zoals Frankrijk en Duitsland. Berners-Lee blijft echter vaag over hoe hij meer oppressieve landen zoals China, Rusland of Iran zo ver krijgt het manifest te volgen. Zeker voor die laatste is dat een belangrijk vraagstuk. Iran sloot onlangs het internet voor meerdere dagen af.

Het plan van Berners-Lee komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar kondigde hij het al aan. Hij wilde dat aanvankelijk in mei van dit jaar al opgeleverd hebben, op het moment dat naar verwachting precies de halve wereldbevolking online zou komen. Berners-Lee is al langer met deze thema's bezig. Zo kwam hij in juli van 2018 met het Solid-project om het web te decentraliseren en de macht van grote internetbedrijven te breken; in 2017 zei hij nog dat grote bedrijven als Google en Facebook wellicht moeten worden opgeknipt om hun dominantie in te perken.