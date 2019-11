Google ontslaat medewerkers die gelinkt waren met protesten tegen beleid

Google heeft maandag vier medewerkers ontslagen die gelinkt waren met het recente medewerkersprotest tegen het beleid van het bedrijf. Google zegt dat de medewerkers data van collega's lekten, volgens de mensen achter het protest wil Google medewerkers de mond snoeren.

Google bevestigt onder meer tegen Bloomberg dat het de vier medewerkers heeft ontslagen. De zoekgigant bevestigt dat een memo die Bloomberg publiceert, echt is. Daarin claimt het bedrijf dat de medewerkers in kwestie persoonsgegevens van collega's op hebben gezocht en hebben gedeeld buiten het bedrijf. Dat is tegen de regels en toen zij zelfs na waarschuwingn niet stopten, heeft Google ze ontslagen.

Collega's claimen in een post op Medium dat het Google gaat om het demotiveren van Google-medewerkers om zich te organiseren voor protest. De vier medewerkers verzetten zich onder meer tegen een Google Cloud-proef bij grensbewaking en tegen het beleid rond haatzaaien op videosite YouTube. De medewerkers claimen bovendien dat Google in de memo liegt. Vrijdag nog zou een van de ontslagen medewerkers te horen hebben gekregen dat diegene geen onderwerp van onderzoek was geworden wegens lekken van gegevens.

Google wil geen verdere reactie geven op de ontslagen en op de post op Medium. Het protest van Google-medewerkers is al maanden aan de gang. De Tech Workers Coalition, een bond van medewerkers in de techindustrie, noemt de ontslagen 'draconisch' en claimt dat Google op deze manier andere medewerkers bang wil maken.