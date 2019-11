De grote storing bij Tele2 is voorbij. Eurofiber repareerde de kabelbreuk maandagavond, waarna de verbindingen weer werkten. De urenlange storing trof maandagmiddag onder meer overheidsdiensten en gemeenten.

Tele2 meldde maandagavond rond tien over tien dat de problemen voorbij waren. Eerder op de avond hadden verbindingen zich al hersteld. Volgens Tele2 ging het om twee verschillende kabelbreuken: eentje vond plaats om tien over elf 's ochtends tussen Zwolle en Leeuwarden en eentje vond plaats bij Arnhem, bij een kabel van Eurofiber. De kabelbreuk tussen Zwolle en Leeuwarden kwam door graafwerkzaamheden van een derde partij. Daarbij heeft de machine vermoedelijk per ongeluk de kabel geraakt.

De kabelbreuken leidden tot uitval van diensten in grote delen van het land. Omdat sommige gemeenten en overheidsdiensten gebruik maken van Tele2, waren die maandag vanaf rond het middaguur slecht of niet bereikbaar.