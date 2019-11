Storing bij Tele2 door kabelbreuk treft overheidsinstanties - update

Tele2 heeft maandagmiddag een storing bij zijn vaste diensten. Volgens de provider komt dat door een kabelbreuk bij een derde partij. Verschillende overheidsdiensten en gemeenten zijn daardoor niet of slecht bereikbaar.

Op zijn forum schrijft Tele2 dat 'een deel van de klanten' problemen heeft met vast internet. Ook de klantenservice van de provider is daardoor 'minder goed bereikbaar'. Verschillende overheidsinstanties en gemeenten die gebruikmaken van de diensten van de provider, geven aan dat ze telefonisch onbereikbaar zijn.

Website rechtspraak.nl maakte om 12:10 uur al melding van de storing. Door de storing zijn de digitale diensten niet beschikbaar. Ook zijn locaties en dienstonderdelen van de Rechtspraak niet telefonisch bereikbaar.

Keuringsorganisatie RDW is ook getroffen door de storing. Op zijn website schrijft de organisatie dat het gaat om een landelijke telefoniestoring. Meldingen op Allestoringen geven ook aan dat Tele2-klanten in het hele land problemen ondervinden.

Update 15:47: De oorzaak ligt waarschijnlijk bij Eurofiber, merkt tweaker BlitzerNL op. Eurofiber schrijft dat er een incident is in Arnhem. Een monteur is ter plaatse om de schade vast te stellen. Tele2 heeft een samenwerking met Eurofiber.