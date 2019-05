Software-update veroorzaakte storing bij monitoren elektronische enkelbanden

Justitie is donderdag het zicht op dragers van een elektronische enkelband tijdelijk kwijtgeraakt. Er ontstond een storing als gevolg van een software-update. Sommige dragers van enkelbanden werden preventief ingesloten.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was er donderdag een storing waardoor de gegevens van de enkelbanden niet goed doorkwamen in de meldkamer van de Dienst Vervoer & Ondersteuning. De storing is volgens het ministerie veroorzaakt door een software-update en hoewel nog gewerkt wordt aan het 'honderd procent stabiel krijgen' van het systeem, is het weer operationeel en kunnen alle enkelbanddragers weer gevolgd worden.

Het ministerie schrijft dat 'waar nodig' actie is ondernomen en dat per individu maatwerk is toegepast. Zo zijn sommige dragers van enkelbanden preventief ingesloten. Ook worden slachtoffers en nabestaanden geïnformeerd.

Vorig jaar viel de verbinding tussen enkelbanden en de meldkamer uit door een storing bij Tele2. Dit keer zou de storing niets te maken hebben met de provider. Destijds bleek dat er zo'n 750 mensen in Nederland met een elektronische enkelband zijn. De enkelband wordt gebruikt om naleving van opgelegde 'bijzondere voorwaarden' te controleren. Veelal gaat dat om huisarrest.