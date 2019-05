Justitie VS klaagt Chinese hackers aan voor diefstal gegevens 78 miljoen mensen

De Amerikaanse justitie klaagt meerdere Chinezen aan in het kader van hacks die in 2014 en 2015 plaatsvonden, gericht op zorgverzekeraar Anthem en nog drie bedrijven in de VS. Bij de digitale inbraken maakten de daders de persoonlijke gegevens van meer dan 78 miljoen mensen buit.

De hackers zouden met spearphishing-e-mails binnengedrongen zijn bij de bedrijven. In de mails zat een link naar malware die een backdoor installeerde, waarna de hackers vrij spel hadden. Dat is ook hoe een van de aangeklaagden is geïdentificeerd: hij had twee domeinnamen op zijn naam staan die geassocieerd waren met e-mailaccounts en backdoors die bij de hacks gebruikt werden.

Zorgverzekeraar Anthem wordt bij naam genoemd, maar de andere drie bedrijven niet. Ook de beklaagden zijn deels anoniem: de 32-jarige Chinees Fujie Wang wordt genoemd, maar de overige leden blijven onbekend. Het is ook niet bekend hoeveel mensen in totaal aangeklaagd worden. Een aanklacht tegen de groep betekent echter niet dat ze in handen van de autoriteiten zijn. Fujie Wang wordt gezocht door de FBI en volgens hun informatie verblijft hij in het Chinese Shenzen.

De hackers hebben bij Anthem namen, patiëntnummers, geboortedata, sofinummers, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, cv's en inkomensdata weten te bemachtigen. De betrokken assistent openbaar aanklager noemt de hacks 'gedurfd' en 'een van de ergste data breaches in de geschiedenis'.

Overigens moest Anthem zelf ook schuld bekennen in deze zaak. Vorig jaar werd bekend dat de zorgverzekeraar een boete van 16 miljoen dollar moest betalen aan de Amerikaanse zorgautoriteit wegens tekortschietende digitale beveiliging.