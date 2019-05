Symantec-ceo stapt plotseling op en bedrijf geeft winstwaarschuwing af

De ceo van Symantec, Greg Clark, is op donderdag onverwacht opgestapt wegens een combinatie van gezondheidsproblemen van zijn vader en hoge werkdruk. Op dezelfde dag gaf Symantec een waarschuwing af, dat de winsten niet tipten aan de doelstellingen van het bedrijf.

De winst in het vierde kwartaal van 2018 viel met 1,19 miljard dollar al lager uit dan de 1,21 miljard dollar een jaar eerder, schrijft Reuters. De winst van het eerste kwartaal van 2019 zal naar Symantecs eigen verwachting ook lager uitvallen. De aandelenkoers van het bedrijf daalde met 13 procent na de bekendmakingen. Een beursanalist noemt het nieuws tegenover Reuters 'rampzalig'.

Symantec lijkt in zwaar weer te zitten. In augustus van vorig jaar werd bekend dat het bedrijf afscheid nam van acht procent van zijn medewerkers, naar schatting zo'n duizend man. Ook vertrok afgelopen november chief operating officer Michael Fey al en bleken er fouten in de boekhouding te zitten. Verder worden Symantec-certificaten door Google en Mozilla niet meer vertrouwd, hoewel ze voorlopig nog wel geaccepteerd worden omdat veel websites ze nog gebruiken.