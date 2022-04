Nederlandse meldkamers hadden drie dagen last van 'instabiele ICT'

Door 'instabiele ICT' waren de 088- en 0900-nummers van meldkamers van verschillende regio's in Nederland vorige week drie dagen slecht of niet bereikbaar. Ook werkten een aantal meldkamersystemen soms niet.

Minister van justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus informeert de Tweede Kamer in een brief over de ICT-storing. De problemen vonden plaats van 15 september tot aan het einde van de middag op donderdag 17 september. De ICT-verstoring had gevolgen voor de meldkamers Oost-Brabant, Noord-Holland, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam.

De minister benadrukt dat het alarmnummer 112 en het communicatiesysteem C2000 niet zijn geraakt door de storing. Wel was ook het radiobediensysteem van de meldkamers getroffen, maar daarvoor waren genoeg alternatieven beschikbaar, aldus Grapperhaus. Ook is 'de kantoorautomatisering' van de politie verstoord geweest.

Inhoudelijke details over de storing staan niet in de brief. Volgens Grapperhaus was de oorzaak te herleiden naar 'een instabiliteit in de ICT-dienstverlening'. De Landelijke Meldkamer Samenwerking en dienst ICT van de politie doen verder onderzoek. Op dit moment zou de dienstverlening stabiel zijn.

Volgens Grapperhaus waren er 'op basis van eerdere onderzoeken' al acties in gang gezet om de 'stabiliteit en continuïteit van de politie- en meldkamersystemen' verder te verbeteren. Daar wordt nu met meer urgentie aan gewerkt.