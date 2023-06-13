C2000-systeem van Nederlandse hulpdiensten lag er maandagnacht urenlang uit

Het C2000-systeem waarmee Nederlandse hulpdiensten met elkaar communiceren had maandagnacht vanaf middernacht tot ongeveer drie uur 's nachts een storing. Ook het back-upsysteem deed het niet vlekkeloos.

Hulpdiensten konden door de storing onderling lastiger communiceren, meldt het AD. Het ging om een landelijke storing. Veel van de storingen in het C2000-systeem zijn regionaal. Het is een afgesloten systeem. De back-up functioneerde niet vlekkeloos.

Een reset was nodig om het systeem weer aan de gang te krijgen. Het is onbekend wat de oorzaak is geweest van de storing. De verantwoordelijk minister zei dit voorjaar al dat de komende jaren meer problemen met C2000 te verwachten zijn.