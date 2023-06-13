C2000-systeem van Nederlandse hulpdiensten lag er maandagnacht urenlang uit

Het C2000-systeem waarmee Nederlandse hulpdiensten met elkaar communiceren had maandagnacht vanaf middernacht tot ongeveer drie uur 's nachts een storing. Ook het back-upsysteem deed het niet vlekkeloos.

Hulpdiensten konden door de storing onderling lastiger communiceren, meldt het AD. Het ging om een landelijke storing. Veel van de storingen in het C2000-systeem zijn regionaal. Het is een afgesloten systeem. De back-up functioneerde niet vlekkeloos.

Een reset was nodig om het systeem weer aan de gang te krijgen. Het is onbekend wat de oorzaak is geweest van de storing. De verantwoordelijk minister zei dit voorjaar al dat de komende jaren meer problemen met C2000 te verwachten zijn.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 16:51 66

13-06-2023 • 16:51

66

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Reacties (66)

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Verwijderd 13 juni 2023 19:30
Wat gebruiken andere landen eigenlijk? Gewoon radio?
pa2ra @Verwijderd13 juni 2023 22:01
De meeste landen in de EU gebruiken Tetra. Frankrijk en een paar oost-Europese landen gebruiken volgens mij tetrapol (dat lijkt qua naam erop, maar is een compleet andere technologie).
gabba25 13 juni 2023 17:56
Een vriend van mij werkt bij de politie en hij zegt dat het in 20 procent van de tijd niet werkt. Dan krijgt hij bijv. een langere antenne om te kijken of dat werkt. Best wel zorgelijk.
Frame164 @gabba2513 juni 2023 18:08
Dat is inderdaad een groot probleem. Ze zijn ook al bijna 10 jaar bezig om te kijken wat voor alternatief ze voor Tetra kunnen gebruiken. Het grote nadeel van Tetra is dat de leveranciers er geen ontwikkeling meer op doen, dus veel problemen kunnen gewoon niet worden opgelost. Er zit helaas ook een gat in de standaardisatie. De trend is dat dit soort netwerken naar 4G/5G technologie gaan, maar de specifieke standaardisatie voor mission critica is nog vrij nieuw. Er zijn nu geloof 2 of 3 landen in de wereld die dat hebben (en vaak nog niet landelijk dekkend, delen gebruiken nog tetra).
Verwijderd @Frame16413 juni 2023 18:45
Simpel, laat ze een bezoek brengen aan diverse counties in de VS. Hoe die gasten het voor elkaar krijgen om een betrouwbaar en functioneel systeem te draaien is voor Nederland een goede leer het maakt daarbij niet uit of je gebruik maakt van een mobilofoon of een portofoon het werkt gewoon out of the box.

Als je op Youtube diverse achtervolgingen van de PD's, Sheriffs of zelfs Troopers ziet en ze dus van county naar county gaan zonder frequenties of kanalen te wisselen dan weet je dat het verdomde goed in elkaar steekt.

Het nadeel is alleen dat we als Nederland alles zonodig moeten uitbesteden en bijvoorbeeld ons eigen protocolletje willen hebben met allerlei aanvullende eisen en regeltjes terwijl het enige wat die troep hoeft te doen gewoon "functioneren" en communiceren is. Leg daarnaast via 4G/5G of desnoods GSM-R (like) een datanetwerk aan en je zult zien dat er al heel wat verbetering ontstaat dan wat er nu is.
Toon18 @Verwijderd13 juni 2023 22:34
Wat valt er precies te leren van een meestal inferieur en simpeler systemen die ook vaak verouderd zijn. In de VS vinden ze trunked radiosystemen zeer modern voor een enkele politieregio (de meeste hebben het niet, want te complex en duur), en al helemaal als dat versleuteld is, terwijl dat in Nederland al 20 jaar op landelijke schaal het geval is voor all de verschillende hulpdiensten. Natuurlijk is er altijd wat te leren, maar ik bedoel in het algemeen waar het Nederlands systeem wat aan heeft om de huidige problemen op te lossen?

Als Nederland dat als voorbeeld neemt heb ik een makkelijke oplossing voor het netwerk: 30 jaar terug in de tijd gaan. Dat is natuurlijk geen oplossing, je moet juist je moderne systemen verbeteren en verder moderniseren. Daarom willen ze het huidig C2000 netwerk vervangen met een nieuw netwerk in 2028 (NOOVA) dat is gebaseerd op het "civiele" 5G netwerk.

Even de officiële data erbij pakken, in 2022 maakte meer dan 115.000 mensen gebruik van het systeem met 574 zendmasten en 262 "special coverage locations". De dekkingsgraad (landelijk) was 98%, het systeem was 99.5% van de tijd beschikbaar, en 99.8% van de incidenten waren op tijd afgehandeld. "

Het kan ook zeker beter, vooral door de incidenten die aan het licht zijn gekomen. Het werkte nooit perfect, maar nadat het gehele systeem werd vernieuwd in 2020 kwamen er nieuwe problemen naar boven. Dat hebben ze geprobeerd aan te pakken met:
Het belangrijkste systeem van de meldkamervoorziening spoedrespons is C2000. De werking van C2000 is gehandhaafd en verbeterd.

• Gebieden met dekkingsproblemen (DIPP) zijn aangepakt.
• De aanbevelingen van TNO zijn uitgevoerd, ook is onderzoek gedaan naar technische prestatie-indicatoren om te kunnen monitoren.
• Er is een besluit genomen om 4G als backuplijnen te gebruiken voor de opstelpunten van C2000.
• Op alle 416 opstelpunten zijn modules vervangen ter verbetering van de paging (P2000).
• Er is samen met de betrokken ministeries een aanpak ontwikkeld voor de verstoring door zonnepanelen.
• Voor GMS hebben de disciplines samen met TNO een landelijke uniforme set met 25 nieuwe signaleringsgeluiden ontwikkeld.

De eindgebruiker is bevraagd over C2000 en op basis van de uitkomsten is ingezet op een driesporenbeleid:

1. Optimaliseren van het netwerk door nieuwe antennes en alternatieve oplossingen (DIPP).
2. Operationaliseren van nieuwe technieken zoals Push-to-Talk.
3. Versnelling van de ontwikkeling van 5G (NOOVA).

De Fallback C2000 is geïmplementeerd, deze bestaat uit twee onderdelen: een PTT-app voor de hulpverlener op straat en een applicatie voor de centralist in de meldkamer. De PTT-app en -applicatie kunnen worden ingezet in het geval C2000 uitvalt, hulpverleners in een gebied met dekkingsissues werken (zogenaamde DIPP-gebieden) of om andere redenen.
Freespeech @Toon1814 juni 2023 11:56
Wat is je definitie van "inferieur"?

Is dat: het systeem maakt gebruik van oudere technieken en protocollen en ondersteund (mogelijk) geen encryptie?

Of is dat "het systeem is door niet foutloos werkende technologie niet altijd beschikbaar"?

Onze moderne vaste telefonie gaat allemaal via SIP. Dat heeft heel veel mogelijkheden. Maar in het geval van een landelijke stroomstoring is het inferieur. Waarom? Omdat bij een echte vaste telefoonlijn je telefoon gewoon van energie werd voorzien door het fysieke lijntje. Op dat lijntje zat een goede UPS, met een generator als backup. Je kon dus eigenlijk altijd bellen met die oude inferieure techniek.

Ofwel: je verhaal is wat mij betreft wat kort door de bocht.
aadje93 @Freespeech14 juni 2023 17:28
En wat maakt de huidige telefonie met generator en ups inferieur tegenover vroeger?
GMJansen @aadje9314 juni 2023 23:53
Verschil nu- vroeger is dat analoge telefoonlijnen met dito toestellen geen lokale stroombron nodig hebben: de spanning op de lijn was voldoende om de telefoon thuis te kunnen gebruiken.
In de PTT/KPN centrales staan daarvoor de accu's en generatoren.

Nu met VoIP/SIP werkt alles o zijn minst thuis met een modem (en/of fiberconverter, router, dect telefoon).
Dus afhankelijk van 230V.

Nu is dat probleem de laatste jaren wel afgenomen omdat iedereen een mobieltje heeft.
Maar daar komen dan toch ook weer andere problemen de hoek om kijken.
Bv. De legerhelikopter die boven de Waal bij Zaltbommel tegen een hoogspanningskabel aanvloog.
De regio had dagen lang geen spanning.
Dus géén mobieltje thuis opladen en de providers moeten veel toeren uithalen om de GSM masten 'aan' te houden (geen idee of dat overigens overal gelukt was)
Trucker Her @Toon1813 juni 2023 22:49
OT: Tijd voor een baan in het OOV-veld? :)

Afgezien daarvan kan ik alleen maar zeggen dat ik het helemaal met je eens ben! Het kan absoluut beter. Maar het is m.i. nog altijd beter dan er in heel wat landen (die als voorbeeld) worden gerefereerd.
Gras is altijd groener aan de overkant. Maar, er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.
ajhaverkamp @Verwijderd13 juni 2023 21:12
America encrypt het verkeer ook niet. Dat maakt het wellicht ook wat eenvoudiger. Het is nog net geen 27 MC.

Veel van die "First Amendment Auditors", hebben een scanner zodat ze kunnen horen dat de politie onderweg is en wat de melding is.
Aldy @ajhaverkamp14 juni 2023 14:26
@Verwijderd refereert ook naar YouTube en waarom denk je dat het bij die achtervolgingen altijd sterft van de helicopters. Omdat het daar allemaal zo goed werkt en iedereen kan meeluisteren. _/-\o_
Patriot @Aldy14 juni 2023 14:56
Goed werken is subjectief, want het is heel erg afhankelijk van je definitie van goed. Dat iedereen kan meeluisteren met de coördinatie van de politie, wat buiten misbruik ook gewoon veel ramptoerisme veroorzaakt, is één van de dingen die we hier als niet goed beschouwen.
Aldy @Patriot14 juni 2023 15:38
Was ook cynisch bedoeld. Heb ook weleens bijna-rampen zien gebeuren op YT tussen die nieuwshelicopters. Allemaal voor de televisiekijker en de reclame-inkomsten.
Orangelights23 @Verwijderd13 juni 2023 19:31
Grappig, mensen uit de VS komen juist naar Nederland om dit systeem te bewonderen. De VS en zeker de counties zijn open, weinig dikke flatgebouwen of andere stoorzenders. Wat dekking betreft loopt Nederland voorop in de wereld. Het jammere is dat Tetra niet de beste oplossing is voor de situatie in Nederland qua technologie (een oud professor van mij was betrokken bij de implementatie van C2000).
flo89 @Frame16414 juni 2023 09:46
De trend is dat dit soort netwerken naar 4G/5G technologie gaan Dit wil je dus niet. Je wilt een onafhankelijk netwerk.
benji83 @flo8914 juni 2023 11:48
Het gebruik van de technologie sluit een onafhankelijk netwerk niet uit.
Ablaze @benji8315 juni 2023 00:00
Is dat echt zo? Ik dacht dat 4G en 5G op frequenties werken die allemaal al geveild zijn aan bestaande aanbieders.
benji83 @Ablaze15 juni 2023 09:11
We hebben een aantal frequenties geveild, maar er zijn er meer mogelijk. Vooral op 5G is er een grote variatie aan frequenties beschikbaar.
aadje93 @flo8914 juni 2023 17:30
Technologie! = frequentie een veel gemaakte fout.

Als we wifi als voorbeeld nemen, als elke huis tuin en keuken op 5ghz gaat, en omdat politie veel minder bandbreedte nodig heeft zetten we dat op 380-400mhz bijvoorbeeld, (toevallig de freq van c2000 😜) dan heb je totaal geen last van elkaar
la cucaracha @gabba2513 juni 2023 19:25
Hoe langer en dikker de antenne, hoe harder je er mee kunt slaan...
Elk nadeel heeft dus ook een voordeel:-)
pa2ra @la cucaracha13 juni 2023 22:00
Precies. Een langere antenne voor dezelfde frequentie betekent dat je bijv. van 1/4 golflengte naar 1/2 golflengte gaat. Zo'n portofoonantenne is maar de helft van een dipooll: de ene arm van de dipool als het ware de antenne in, de andere arm van de dipool blijft in de portofoon. Bij een langere antenne alleen ben je dus niet automatisch beter bezig, je hebt niet automatisch voldoende 'tegengewicht' (counterpoise) in de portofoon. Het is niet zonder meer gezegd dat dat beter werkt.
Patriot @pa2ra14 juni 2023 15:00
Zo'n portofoonantenne is maar de helft van een dipooll: de ene arm van de dipool als het ware de antenne in, de andere arm van de dipool blijft in de portofoon.
Ik heb er niet veel verstand van, maar in eerste instantie komt het op mij over als dat dat betekent dat je vooral na een bepaald moment relatief minder aan een verlenging van het externe deel van de microfoon hebt als je intern niet meer kunt meeverlengen. Anders gezegd: Een verlenging van de dipool lijkt vooral effectiever als je intern nog ruimte hebt en dus eigenlijk 2 keer zoveel verlengt als je op het eerste oog ziet.

Is er een reden waarom die vlieger niet op gaat?
pa2ra @Patriot15 juni 2023 09:43
jij ziet het goed, een antenne is dan veel minder efficient door een impedantie (=weerstand bij wisselspanning) die afwijkt van de ideale 50 ohm.
WillySis @gabba2514 juni 2023 10:09
Het c2000 systeem werkt niet overal even goed (dekking is 98%). Dat is een probleem, maar maakt het nog geen slecht systeem. Als je in een gebied werkt waar de dekking slecht is, is dat inderdaad zorgelijk.
C2000 heeft een aantal problemen die tot het ontwerp terug te leiden zijn. Wanneer er problemen optreden wordt dat breed uitgemeten in de media. Er zijn echter ook veel voordelen, waaronder de beveiligde (gescrambelde) communicatie.
HenkEisDS 13 juni 2023 18:54
Die goeie ouwe tijd toen de politie nog gewoon met de radio communiceerde en je kon meeluisteren. :P
Verwijderd @HenkEisDS13 juni 2023 19:32
Mooi idd, gewoon je analoge fm Radio wat tweaken met een schroevendraaier zodat die de politie band ook oppikte
kodak
13 juni 2023 17:43
Dat er storingen zijn en kunnen zijn dat is dus bekend. Maar daar hoort ook bij dat er dus realistische verwachtingen zijn wat nog te accepteren is. In het nieuws en ook de bron lees ik niets terug hoe deze storing niet aan die verwachtingen voldoet en daar lijkt zelfs geen interesse in? Want als je wel klaagt dat een communicatiemiddel niet goed werkt, waar is dan de uitleg hoe ze daar rekening mee hebben gehouden? Door bijvoorbeeld afspraken te hebben dat sommige situaties zo gevaarlijk zijn dat je zonder bevestiging van hulp dus ook niet jezelf in gevaar gaat brengen?
WeAreTheFuture 14 juni 2023 09:02
Welkom in Nederland met hun regeltjes en wetten mbt zenders en frequenties.
Enerzijds goed dat het bestaat, maar in dit geval werken ze zichzelf tegen.
In de VS, en andere landen buiten Europa heb je veel meer bandbreedte en zendvermogen dan hier in nl, daardoor kun je ook veel groter afstanden overbruggen.
Alles valt en staat met goede vermogens (eeirp/erp)
Ze maken het zichzelf zo moeilijk.
30 jaar geleden hadden ze nog porto's op 433mhz (je weet wel, de huidige kinder porto's) die weliswaar niet encrypted waren, maar hey het werkte al- en altijd, en konden met gemak 5km line of sight overbruggen met 500mW en een 9v batterij.
Als ik nu zie hoe ingewikkeld een Porto gemaakt is en wat erbij komt kijken, lachwekkend soms. Veel te ingewikkeld voor het doel waarvoor het is ontwikkeld.
In noodscenarios dus altijd een terugval. Dat p2000, prachtige uitvinding wat ieder jaar miljoenen kost, zal nooit 100% gaan werken omdat er dan teveel steunzenders geplaatst moeten worden waar hier gewoonweg geen plek voor is.
Het zendvermogen laat het tevens niet toe om met 1 steunzender verder te komen door de wetten en regels.
Hetzelfde geldt voor fm en dab radio, in een stad prima maar in de buitengebieden is het huilen met de pet op.
Een langere antenne is dus leuk bedacht, maar het is en blijft een 2-weg systeem. Iemand kan wel schreeuwen met 100db, maar als de andere kant nog werkt met een kleinere antenne zal daar alleen ruis overblijven. Werk aan de winkel dus.

[Reactie gewijzigd door WeAreTheFuture op 22 juli 2024 13:25]

aadje93 @WeAreTheFuture15 juni 2023 06:01
ik snap niet helemaal waarom je FM en DAB erbij haalt, daar zit werkelijk minder dan 100mhz tussen qua frequentie. Goed FM is 1 weg communicatie, DAB weet ik niet zeker of het terug communiceert (lijkt me wel ivm luister onderzoek gouden info). En voordeel van analoog is bij slechte FM ontvangst vallen de hoge en lage tonen gewoon weg ipv 0 geluid.

Maar het probleem in buiten gebied is nu gewoon dat er minder zenders staan dan de bestaande FM infra die al tientallen jaren bestaat
LocK_Out 13 juni 2023 17:01
ah C2000, leuk leesvoer uit 2009 voor de geïnteresseerde. Ten werd er al gewaarschuwd voor het systeem.

https://www.bnnvara.nl/ze...=public_post_comment-text
Trucker Her @LocK_Out13 juni 2023 17:11
Dat is interessant, maar inmiddels irrelevant. C2000 is inmiddels vernieuwd, januari 2020.
Overigens is C2000 de verzamelnaam voor P2000 & T2000. Daar zit wel ook een degelijk verschil in die twee. (P2000 is al in 2018 vernieuwd)

Zie ook: Communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 -> Vernieuwing C2000-systeem

[Reactie gewijzigd door Trucker Her op 22 juli 2024 13:25]

GekkePrutser @Trucker Her13 juni 2023 18:19
Ja P2000 voor pagers inderdaad (niet eens encrypted). Is gewoon online in te zien.

Ik wou dat er ook nog een pager netwerk was voor consumenten. Als ik nog een 'pieper' kon gebruiken zou ik het wel doen soms. Je kan nog steeds bereikbaar zijn voor noodgevallen maar er is geen enkele tracking en het ging weken mee op een batterij. Dat geeft een rustig gevoel.

Het netwerk was vroeger erg goed. Ik had ooit een "Buzzer" van KPN (gewonnen op Radio 538 ook nog) en de enige keer dat ik een "OUT OF RANGE" melding kreeg, was in de mergelgrotten in Limburg. Tot die tijd had ik die melding echt nog nooit gezien.

Ik had ook zo'n pepsi ding (actie met stickers op de flessen) later, de "Maxxer" maar die had wel een veel slechter netwerk. Maar kon tekstberichten ontvangen terwijl de buzzer alleen nummers aankon.

Maar tegenwoordig worden pagers alleen nog maar voor publieke diensten gebruikt :'(

Trouwens, vraagje, is het nieuwe T2000 nog steeds gebaseerd op Tetra? En zo ja, waarom werd het dan vervangen?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:25]

robertwebbe @GekkePrutser13 juni 2023 19:41
Je kunt bij KPN nog steeds semafoons kopen: https://www.kpnwebshop.co...quad-x15-tekst-semafoon/2
GekkePrutser @robertwebbe13 juni 2023 23:30
Oh wat cool!! Helaas woon ik in Spanje (nouja, helaas, buiten dit is het natuurlijk wel veel prettiger :) ), en hier is er voor zover ik weet geen netwerk meer :'( In Nederland had ik niet gekeken maar ik had het er even bij moeten zeggen.

De abonnementskosten zijn ook best te doen eigenlijk. Nice.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:25]

kls297 @GekkePrutser13 juni 2023 19:37
De 'Maxxer' kon je rechstreeks aansluiten op de soundblaster. En vervolgens met pocsag berichtjes van derden inzien. En de labels van de flessen hadden we netjes gevraagd bij de emballage afdelding.
Tweakod3x @kls29715 juni 2023 08:42
Hij ligt hier nog in de la :) Kan me herinneren dat 1 bericht versturen 2,50 (Gulden) kostte.
Trucker Her @GekkePrutser13 juni 2023 20:05
Yep, dat is nog steeds Tetra, zie ook een oud dit oude artikel van Computable, over de aanbesteding daarvan. Maar het Tetra protocol ansich is niet slecht, wellicht wat gedateerd inmiddels. Er worden echter nog zat systemen op die standaard gebouwd. In België gebruiken ze ook nog steeds Tetra in het "ASTRID" systeem. En onze oosterburen, ook. Heb er even wat linkjes bijgezocht.

P2000 is overigens gebaseerd op het Flex protocol. Inderdaad zolang je nog lekker kan meelezen op alle P2000 websites, unencrypted.

Er zijn nog wel landelijk dekkende semafonie netwerken, als ik mij niet vergis. Maar ik kan zo snel even niet een linkje vinden...
unclero @GekkePrutser14 juni 2023 09:45
Als je een zendamateur-licentie hebt (redelijk makkelijk te halen als je een beetje technisch aangelegd bent) kun je natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van het DAPnet, dat open-source en decentraal is. ;)
Er wordt ook geëxperimenteerd met open-source LoRa pagers, her en der. Maar daarvan is de dekking zo goed als het eigen basisstation, en er is weinig voor op de markt (lees: zelf uitprinten, zelf solderen).
Maar wel een stuk goedkoper dan een abonnementje bij KPN.
Overigens heeft Callmax (de uitbater van de Maxxer pager) jarenlang te koop gestaan. Ik had het overwogen te kopen (ik zag wat toepassingen van kinder-pagers tot IoT), tot ik een presentatie bijwoonde van LoRa.
LocK_Out @Trucker Her13 juni 2023 18:21
Allemaal leuk en wel, maar in menig video van politie vloggers is te zien dat het huidige systeem, last heeft van hetzelfde euvel.
jpsch @LocK_Out13 juni 2023 17:05
Systeem kan slecht tegen overbelasting, maar dit lijkt hier niet het geval
pa2ra @jpsch13 juni 2023 22:03
Systeem kan eigenlijk heel goed tegen veel belasting (je hebt meestal 16 parallelle kanalen). DMR bijvoorbeeld kan maar een paar kanalen parallel aan, en is dus veel gevoeliger voor overbelasting.

Maar het systeem is wel gevoeliger voor gebruikersfouten - bijv. mensen die meerdere gespreksgroepen gelijktijdig volgen (meeluisteren met een groep uit de eigen regio als je in een andere regio rijdt). Dat belast het netwerk en de 'paal' onnodig.
GekkePrutser @pa2ra13 juni 2023 23:34
Tetra is 4 tijdsloten, geen 16 (vandaar ook de naam). DMR heeft er twee. Het is wel gebaseerd op het oude GSM dat wel 16 tijdsloten had.

Of gebruiken ze hier dan meerdere cellen per opstelpunt op verschillende frequenties?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:25]

pa2ra @GekkePrutser14 juni 2023 09:12
Het is inderdaad 4 tijdsloten per kanaal, maar er zijn meerdere kanalen per opstelpunt (meerdere frequenties). Dus gemiddeld 16 gesprekken mogelijk per paal.
aadje93 @pa2ra14 juni 2023 17:21
Nu weet ik niet hoe groot een 'regio' is, maar het lijkt mij dat de snelweg diensten van politie wel dringende regio's uitluisteren mochten ze nodig zijn. Een audi is vlot bij een calamiteit vergeleken met een ster in een cirkeltje
pa2ra @aadje9315 juni 2023 09:45
dat klopt, maar als er een grotere inzet is, bijvoorbeeld bij de schipholramp, kwamen ambulances uit diverse regio's naar Schiphol. Ze luisterden naar het 'rampkanaal' maar ook vaak nog naar hun eigen regio (laten we zeggen: Brabant) en dat veroorzaakt natuurlijk grote congestie op de paal dichtbij de rampplek. Als je daar maar 16 gesprekken gelijktijdig kunt voeren, heb je een probleem als iedereen ook nog meeluistert met wat er in de thuisregio speelt.
mavaros 13 juni 2023 20:27
Dit is dus al de zoveelste keer, en dit gaat zolang ze dit brakke systeem gebruiken, ook volgende keren gebeuren.

Als ik bijvoorbeeld brandweerman zou zijn, zou ik helemaal pissed worden en dat ook luid en duidelijk communiceren, als je gaat debriefen/evalueren van het optreden tijdens een uitruk.

Sterker nog. Als dit meer dan 1x zou gebeuren, zou het een reden kunnen zijn om ontslag te nemen. Dat ga je dan denk ik niet doen, maar ik weet niet of ik zomaar een volgende keer zonder vorm van communicatie mijn en anderen hun levens zou willen riskeren.

Gelukkig weet ik dat die hulpverleners tegenwoordig ook een ordinaire mobiele telefoon bij zich hebben, en die werken eigenlijk altijd.

Maar dit valt in dezelfde faalcategorie als militairen die een oorlog in worden gestuurd, en aan hun familie moeten vragen om ijzeren platen op te sturen, omdat je met een afgeragt en afgeschreven vrachtwagen wordt opgescheept, terwijl de kogels in het rond vliegen.
Powermage @mavaros13 juni 2023 23:37
Veel grote woorden, over ontslag nemen aan toe en dat je als brandweerman t wel luid en duidelijk laat weten, maar hoeveel andere technieken en systemen die dit uberhaubt aankunnen op deze schaal.

Zoals al eerder in de reacties genoemd komen juist veel landen hier kijken omdat het systeem het eigenlijk best heel goed doet tegenover de alternatieven.

Traditionele "walky talky's" zijn bijvoorbeeld prima om een groep brandweerlieden lokaal een brand te laten blussen en de coördinatie te voorzien, maar zouden de meldkamer waarschijnlijk al niet meer bereiken, laat staan dat de politie nog mee kan praten en doen voor de afzettingen etc.

Daarnaast zijn er ook zeer veel problemen gewoonweg gebruikersfouten en overbelasting, dat is iets wat elke communicatie techniek heeft, sterker nog, ga eens met 50 man in een ruimte staan en probeer 10 man continue te laten spreken zodat alle 50 het horen, en verdeel info en instructies.
In een ruimte is op die manier communiceren al niet mogelijk, laat staan wanneer je dit met wat voor digitaal hulpmiddel dan ook moet gaan doen.
Trucker Her @mavaros13 juni 2023 22:25
Absoluut met je eens. Het is een gereedschap. En je verwacht gewoon dat je gereedschap functioneert.
Je kan ook geen timmerman naar een bouwplaats sturen zonder hamer, geen loodgieter zonder lood ... Enzovoorts.

Je hebt het hier inderdaad over veiligheid van personeel, welke zichzelf met bewuste risico's inzet voor de maatschappij. Waarvan je m.i. mag verwachten dat zij de beste middelen die beschikbaar zijn, voor handen hebben. We verwachten met z'n allen dat een politieagent een bewapende overvaller pakt, een brandweerman familie uit een brandend pand haalt en ambulancepersoneel adequaat kan reageren bij reanimaties, steekpartijen enzovoorts.

Communicatie is daarin van levensbelang. Echter vind ik dat het niet ligt aan de technische lui die zich daar elke dag voor inzetten. Maar op beleidsniveau, politiek niveau. Men blijft een systeem/aanbesteding/leverancier/werkwijze onderhouden, waar je een mening over kan hebben.
In je voorbeeld wil ik wel aanhalen dat bijvoorbeeld binnenhuisdekking niet gegarandeerd is... Ofwel, in huizen, fabrieken, auto's, enzovoorts. (Zie eerste alinea, link)

[Reactie gewijzigd door Trucker Her op 22 juli 2024 13:25]

thijsco19 @mavaros14 juni 2023 20:00
Als brandweerman heb je er als manschap nagenoeg geen last van. Dus, nee je eigen leven en die van andere riskeer je er niet zo snel mee als het netwerk uitvalt.

Waarom?
Omdat onze porto's onderling op DMO staan (direct mode operation). Dus onderlinge communicatie, niet via het netwerk. Alleen de bevelvoerder, chauffeur, officier van dienst en andere eenheden hebben porto's die op TMO (trunked mode operation) staan, dus via het netwerk.
Uiteraard is het wel belangrijk als het werkt maar de communicatie onderling en naar de bevelvoerder is eigenlijk het belangrijkste (gekeken naar een brandinzet). Dat de bevelvoerder communiceert naar een alarmcentrale of een andere eenheid is natuurlijk ook belangrijk maar niet direct een levensgevaarlijk probleem als het niet werkt.

Zoals ik veel lees in de reacties en nieuwsberichten hierover is dat de politie nog het meest last hebben van dit probleem. Mogelijk omdat bij de politie ieder portofoon op TMO staat waardoor bij hun wel de communicatie weg zou vallen, ook onderling.
kritischelezer @thijsco1915 juni 2023 00:22
JUIST!!

Ik heb hier ook aangedacht. door in DMO mode te gaan werken is er altijd onderling contact mogelijk binnen X meters afstand, zo kun je de directe collega's bereiken.

Je zal zelfs via DMO naar de auto kunnen verbinden die dan de spraak via TMO doorstuurt. De auto staat buiten, de collega's kunnen door bijvoorbeeld binnen te zijn een slechter bereik hebben met de steunzender in TMO.
Dus DMO naar auto, auto via TMO naar meldkamer en vise versa.

Portofoons via 5G klinkt leuk, maar met een calamiteit (bijvoorbeeld stroomstoring) zijn de zendmasten na 4 uur uit (geen stroom meer). Nu hebben we naast T2000 nog het gsm netwerk als "backup". Ook zijn er collega's in den lande die via de telefoon "walkie talkie" apps, zoals Zello, als backup voor T2000 gebruiken. Dit is alleen voor spraak verkeer. Het hele meldkamer systeem kan natuurlijk niet samen werken met Zello.

De brandweer heeft (had?) ook verbindingswagens, bij grote calamiteiten kunen deze worden ingezet, eigen verbindingsmiddelen voor de plek waar de operatie gaande is. Zo is overbelasting van het T2000 netwerk ook te voorkomen, Lokale extra slots.
dez11de 13 juni 2023 22:33
Niks van gemerkt.
vinkjb 14 juni 2023 00:06
Voor me gevoel gaat het al 20jaar over C2000
Boost9898 13 juni 2023 16:58
Even off-topic, dit bericht is wel heel erg karig en herhalend van inhoud.
Zerora @Boost989813 juni 2023 17:04
Tweakers experimenteert al een tijdje om ook kortere nieuwsberichten te plaatsen:
.plan: We gaan experimenteren met nu en dan korte nieuwsberichten
DjKahless @Zerora13 juni 2023 18:16
daar valt deze niet onder, kijk maar naar de voorwaarde uit de link die je plaatst
Hoe herken ik deze berichten?
Simpel: ze zijn korter. We gaan deze berichten niet specifiek aanmerken als kort. Wel zetten we onder ieder bericht een korte uitleg naar zowel deze .plan als een link naar het feedbacktopic.

Op dit moment kunnen we nog niet schatten om hoeveel berichten het zal gaan. Dat wordt een van de punten die we in de gaten houden.
AW_Bos @DjKahless13 juni 2023 18:30
Is dat experiment dan voorbij? Pas zag ik ook karige berichten zonder die 'template' eronder.
watercoolertje @DjKahless13 juni 2023 19:29
Ze gaan dat gelinkte artikel niet aanpassen als het niet (meer) opgaat. Dus dat het daarin staat zegt niet zo veel (meer) over het huidige artikel.

Zonder die tekst kunnen we ook wel zien dat het een kort artikel is, toch? :+
Macchill @Zerora13 juni 2023 19:09
Maar stick to the facts:
Met het kopiëren van dit soort berichten, lijkt het dat het gehele C2000 netwerk plat lag. Dat was niet het geval.
De 'reset' waar het AD het over heeft, was alleen een onderdeel. Niet het complete netwerk.

Klaarblijkelijk wordt er geen hoor, wederhoor meer gepleegd, maar alles voor waar aangenomen omdat iemand zijn mening ventileert. :?
Trucker Her @Macchill13 juni 2023 22:17
Uit pure interesse, waar stond dat er "alleen een onderdeel" is gereset dan?
Dat heb ik tot dusver nergens kunnen lezen, of ik heb niet goed gekeken? Is er ergens meer bekend?
Vind wel dat nieuwssites vaak een simplificatie toepassen en daarmee eigenlijk hun doel voorbij schieten. Want als dat zoals je schetst één onderdeel is geweest, is dat natuurlijk van andere aard dan een heel netwerk...
Macchill @Trucker Her14 juni 2023 09:09
Dat is dus het probleem, er staat nergens iets officieels over. Alleen maar quotes van overwegend mensen die niet op de meldkamer zouden werken.
Wat ik begreep was er iets met de verbinding naar de meldkamers zelf. En dat c2000 'buiten' gewoon werkte zoals men gewend was.

Ik heb het alleen maar via een kennis, die werkt dan weer wél op een meldkamer.
Maar gok dat het voor een (technisch) nieuwsmedium niet heel veel moeite is om een persvoorlichter te benaderen om te vragen naar een wat meer verdiepend antwoord.
TheVivaldi @Boost989813 juni 2023 17:05
Tweakers experimenteert momenteel met korte artikelen: .plan: We gaan experimenteren met nu en dan korte nieuwsberichten
AW_Bos @Trucker Her13 juni 2023 18:30
Niet zo negatief, joh! :)

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