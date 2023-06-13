C2000-systeem van Nederlandse hulpdiensten lag er maandagnacht urenlang uit

Welkom in Nederland met hun regeltjes en wetten mbt zenders en frequenties.
Enerzijds goed dat het bestaat, maar in dit geval werken ze zichzelf tegen.
In de VS, en andere landen buiten Europa heb je veel meer bandbreedte en zendvermogen dan hier in nl, daardoor kun je ook veel groter afstanden overbruggen.
Alles valt en staat met goede vermogens (eeirp/erp)
Ze maken het zichzelf zo moeilijk.
30 jaar geleden hadden ze nog porto's op 433mhz (je weet wel, de huidige kinder porto's) die weliswaar niet encrypted waren, maar hey het werkte al- en altijd, en konden met gemak 5km line of sight overbruggen met 500mW en een 9v batterij.
Als ik nu zie hoe ingewikkeld een Porto gemaakt is en wat erbij komt kijken, lachwekkend soms. Veel te ingewikkeld voor het doel waarvoor het is ontwikkeld.
In noodscenarios dus altijd een terugval. Dat p2000, prachtige uitvinding wat ieder jaar miljoenen kost, zal nooit 100% gaan werken omdat er dan teveel steunzenders geplaatst moeten worden waar hier gewoonweg geen plek voor is.
Het zendvermogen laat het tevens niet toe om met 1 steunzender verder te komen door de wetten en regels.
Hetzelfde geldt voor fm en dab radio, in een stad prima maar in de buitengebieden is het huilen met de pet op.
Een langere antenne is dus leuk bedacht, maar het is en blijft een 2-weg systeem. Iemand kan wel schreeuwen met 100db, maar als de andere kant nog werkt met een kleinere antenne zal daar alleen ruis overblijven. Werk aan de winkel dus.
[Reactie gewijzigd door WeAreTheFuture op 22 juli 2024 13:25]