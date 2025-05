‘Nederlandse overheid al dertig jaar op de hoogte van zwakke beveiliging Tetra’

De Nederlandse overheid is al dertig jaar op de hoogte van de kwetsbaarheden in de Tetra-communicatiestandaard. Dat stelt Gert Roelofsen, die medeverantwoordelijk was voor de beveiliging, aan de Volkskrant. De overheid zou zelf om de zwakke beveiliging hebben gevraagd.

Volgens Roelofsen zou het nieuws dat de Tetra-standaard kwetsbaarheden bevat voor 'een heel klein deel van de Nederlandse overheid' geen verrassing mogen zijn. De voormalige voorzitter van het Tetra-project meent immers dat de rijksoverheid zelf ooit om de zwakke beveiliging voor de radiocommunicatiestandaard heeft gevraagd. "De sleutellengte van het TEA1-algoritme (een van de vier encryptielagen) moest worden beperkt", klinkt het tegenover de Volkskrant. "Er was intern discussie bij de overheid, maar de verzwakte encryptie was de voorwaarde", klinkt het.

De zwakke encryptie is in een van de vier encryptielagen terug te vinden, de zogenaamde TEA1-laag. TEA1 is bedoeld voor de versleutelde communicatie in commercieel beschikbare apparatuur, maar werd volgens de Volkskrant ook vrijgegeven voor politiediensten buiten Europa. West-Europese ordediensten mochten gebruikmaken van de beter beveiligde TEA2-encryptielaag. Dat TEA1 werd voorbehouden voor politiediensten buiten Europa, had volgens Roelofsen te maken met het Arrangement van Wassenaar. Via dit akkoord uit 1996 kwamen 42 landen overeen om de export van wapens en technologieën die ook militair konden worden gebruikt, te beperken. Het TEA1-algoritme wordt ook nog in Nederland gebruikt, zoals in de haven van Rotterdam. Ook in buurlanden wordt de TEA1-standaard naar verluidt nog gebruikt bij kritieke infrastructuur.

Eerder deze maand kwamen drie Nederlandse beveiligingsonderzoekers van securitybedrijf Midnight Blue met het nieuws naar buiten dat radiocommunicatiestandaard Tetra enkele kwetsbaarheden bevat; met name de TEA1-laag zou relatief eenvoudig te kraken zijn. Tetra staat voor Terrestrial Trunked Radio en is in de jaren negentig ontwikkeld door het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut. Het netwerk wordt onder andere gebruikt door hulpdiensten zoals politie en brandweer.