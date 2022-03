NOS: overheid werkt nog steeds aan plan om encryptie af te zwakken

De Nederlandse overheid werkt nog steeds actief aan plannen om encryptie af te zwakken, zeggen bronnen tegen de NOS. Een definitieve beslissing daarover moet door het volgende kabinet worden genomen.

Ambtenaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid werken nog steeds aan plannen om de beveiliging van versleutelde chat-apps af te zwakken, bevestigen de bronnen aan de NOS. Het onderwerp moet volgens de bronnen pas na de verkiezingen worden behandeld door een nieuw kabinet. De huidige concrete plannen en de status daarvan zijn niet bekend. Het ministerie wacht nog wel op de resultaten van een onderzoek van de Europese Commissie naar de voor- en nadelen van versleutelde chat-apps.

Het plan is een nieuwe stap in een langlopende haat-liefdeverhouding die de overheid en specifiek het ministerie van Justitie heeft met versleuteling. Het officiële kabinetsstandpunt is sinds 2016 dat versleuteling 'een sleutelrol in de samenleving speelt'. Destijds schreven de ministers van Justitie en van Economische Zaken: "Het is op dit moment niet wenselijk om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland."

Desondanks heeft de huidige minister Grapperhaus van Justitie al meerdere keren gezegd dat hij encryptie op de een of andere manier wil afzwakken om zware misdaad zoals terrorisme of kinderporno te bestrijden. Concrete plannen daarover zijn er niet; de minister wil encryptie afzwakken en tegelijkertijd 'het kabinetsstandpunt in stand houden'. Hij wilde daarvoor onder andere 'om de tafel' met grote techbedrijven.