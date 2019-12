Minister Grapperhaus: ik pleit niet voor verzwakken encryptie

De Nederlandse minister Ferd Grapperhaus van Justitie claimt dat hij niet pleit voor verzwakken van encryptie. Dit najaar opperde hij tot twee keer het plan om bedrijven te verplichten een achterdeur in te bouwen in encryptie, zodat opsporingsdiensten bij gebruikersdata kunnen.

Grapperhaus claimt dat zijn pleidooi niet in strijd is met het standpunt van het kabinet, waarin staat dat 'het niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland'. Grapperhaus wil dat het 'onmogelijk zou moeten zijn om encryptie te gebruiken om kinderporno uit te wisselen'. Hoe een verplichting daartoe kan resulteren in een wet die het gebruik van encryptie niet beperkt, is onduidelijk.

De minister claimt dat hij met zijn pleidooi in Nieuwsuur en in een interview met Politico alleen aandacht vroeg voor de belangen van opsporingsdiensten, die nu minder goed bij data kunnen door het gebruik van versleuteling bij veel webdiensten. "De diverse betrokken belangen staan in bepaalde gevallen met elkaar op gespannen voet. Voor dergelijke gevallen is het nodig oplossingen te vinden die recht doen aan deze belangen, waarbij deze belangen zorgvuldig zijn gewogen. Daarvoor heb ik aandacht gevraagd." Die verdediging gebruikte hij al eerder.

Dat lijkt in strijd met de bewoording van het standpunt van het kabinet waar Grapperhaus deel van uitmaakt. Het standpunt sluit het idee van een achterdeur in versleuteling uit, met als argument veiligheid. "Door bijvoorbeeld een technische ingang in een encryptie product te introduceren die het voor opsporingsinstanties mogelijk zou maken versleutelde bestanden in te zien, kunnen digitale systemen kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld criminelen, terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten. Dit zou onwenselijke gevolgen hebben voor de beveiliging van gecommuniceerde en opgeslagen informatie, en de integriteit van ict-systemen, die in toenemende mate van belang zijn voor het functioneren van de samenleving."

Grapperhaus reageert op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. D66 is net als de partij van Grapperhaus, CDA, onderdeel van het huidige kabinet en beide partijen hebben dus ingestemd met het standpunt van het kabinet over encryptie. Grapperhaus zegt met het het toevoegen van een achterdeur, een woord dat hij niet letterlijk noemt, onder meer kindermisbruik, zware criminaliteit en terrorisme te willen tegengaan.