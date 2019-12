Amazon maakt Alexa-skill waarmee klanten en medewerkers bij bedrijfsdata kunnen

Amazon heeft een Alexa-skill online gezet, waarmee bedrijven en organisaties data zoals openingstijden en gegevens over medewerkers beschikbaar kunnen maken. De data is alleen beschikbaar binnen een Alexa For Business-groep.

Voorbeeld van template

Bedrijven en organisaties kunnen met de skill data in templates van spreadsheets invullen, waarna Alexa vragen kan beantwoorden met die data, schrijft Amazon. Zo kunnen bezoekers van een ziekenhuis vragen wanneer de horeca open is. Bij gebruik binnen bedrijven is het mogelijk om het telefoonnummer van een collega op te vragen bijvoorbeeld.

De data is op te vragen zonder eerst een skill te hoeven aanroepen. Dat gebeurt alleen binnen Alexa For Business en Alexa For Hospitality. Dat zijn niet-openbare varianten van de stemassistent voor intern gebruik bij bedrijven, organisaties en in bijvoorbeeld hotels.

Het gebruik van de Alexa-skill vergt geen vaardigheden op het gebied van prorgammeren; het uploaden van een template van een spreadsheet volstaat. Vervolgens is de skill te testen en uit te brengen. De skill vereist dat bedrijven data uploaden naar servers van Amazon. Alexa For Business werkt alleen in de VS.