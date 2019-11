Amazon voegt 'emoties' toe aan stem Alexa

Amazon begint met het toevoegen van een toon in de stem van Alexa die de digitale assistent blij of teleurgesteld moeten laten klinken. Ontwikkelaars kunnen met een tag ervoor zorgen dat Alexa bepaalde boodschappen op een van die tonen uitspreekt.

Ontwikkelaars van 'skills', zoals apps voor Alexa heten, kunnen teksten laten uitspreken als 'blij' en 'teleurgesteld' in drie verschillende maten van intensiteit, zegt Amazon. Dat kan door het toevoegen van een 'ssml'-tag, als <amazon:emotion name="disappointed" intensity="high">Here I am with a brain the size of a planet and they ask me to pick up a piece of paper</amazon:emotion>. Vervolgens zal Alexa die zin uitspreken met de juiste toon en intensiteit. De nieuwe tonen zijn volgens het bedrijf onder meer bruikbaar voor het aanpassen van de toon bij het voorlezen van sportuitslagen.

De functie is alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, met skills waarvan de taal op Amerikaans Engels staat. Ook is er een 'muziekstem' voor de introductie van playlists en een 'nieuwsstem' voor het voorlezen van nieuws. Die klinken volgens Amazon natuurlijker. Voor gebruikers in Australië is de nieuwsstem er ook.

Het is onbekend wanneer de nieuwe tonen en intonaties in andere talen beschikbaar komen. Alexa werkt niet in het Nederlands. Amazon bracht de digitale assistent ongeveer vijf jaar geleden uit en werkt op veel apparaten, waaronder speakers in de Echo-lijn en andere Amazon-apparaten.