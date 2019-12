Amazon introduceert draagbare Echo-luidspreker met accu in India

Amazon brengt in India later deze maand de Echo Input Portable op de markt, een compacte draagbare slimme luidspreker met een ingebouwde accu. Het toestel kan tot tien uur mobiel muziek afspelen en verwisselt in India voor 5000 roepie of zo’n 63 euro van eigenaar.

De Echo Input Portable ziet eruit als een wat ‘hogere’ Echo Dot, inclusief de afwerking in zachte stof. De grotere behuizing biedt plaats aan een accu van 4800mAh. Die zingt het op één laadbeurt tot tien uur uit of houdt de speaker ongeveer elf uur standby. Vier ledjes boven de volumeknoppen geven een indicatie van het accuniveau.

De luidspreker ondersteunt wifi, maar gebruikers kunnen ook muziek naar de Echo Input Portable streamen via bluetooth. Het toestel kan via bluetooth desgewenst ook gekoppeld worden aan een andere bluetooth-luidspreker. In tegenstelling tot de Echo en de Echo Dot beschikt het nieuwe model niet over een 3,5mm-lijnuitgang.

Zoals elke Echo-luidspreker ondersteunt de Input Portable ook Alexa. De spraakassistent van Amazon begrijpt sinds september Hindi, de taal die door meer dan een half miljard mensen in India wordt gesproken. Gebruikers kunnen de speaker ook aanspreken in Hinglish, een mix van Hindi en Engels.

De Echo Input Portable is vanaf 18 december verkrijgbaar via Amazon.in en kost omgerekend 63 euro. Daarmee is de luidspreker beduidend duurder dan de gewone Echo, die in India voor 38 euro over de toonbank gaat. Of Amazon de nieuwe smart speaker ook in andere landen gaat uitbrengen, is niet bekend.

Het concept van een draagbare slimme luidspreker met accu is niet geheel nieuw. Zo bracht Sonos onlangs zijn Move-speaker op de markt en zijn voor de Google Home Mini diverse opklikbare houders met een geïntegreerde accu beschikbaar, zoals de Ninety7 Jot of de G1 van Kiwi Design.