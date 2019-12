ESA geeft groen licht voor missie om gevolgen van botsing op asteroïde te meten

De ESA heeft officieel groen licht gegeven voor de Hera-missie. Eerst zal de NASA met een sonde op de asteroïde botsen, waarna een Europees ruimtevaartuig naar de asteroïde zal afreizen om de gevolgen van de impact in kaart te brengen.

Europese ministers hebben in het Spaanse Sevilla goedkeuring gegeven aan de Hera-missie, zodat het daarvoor bestemde ruimtevaartuig gebouwd en gelanceerd kan worden. Naar verwachting zal het ruimtevaartuig in 2023 of 2024 de aarde verlaten en koers zetten naar de binaire asteroïde Didymos, waar de sonde zo'n twee jaar later zal aankomen. De grootste van de twee asteroïden heeft een diameter van 800m, terwijl de kleinere 150m groot is.

Het Hera-ruimtevaartuig zal ter plekke twee kleine cubesats loslaten om nader onderzoek te doen. Deze kleine satellietjes kunnen veel dichter bij het oppervlak van de asteroïde komen en metingen verrichten, voordat ze op het rotsblok gaan landen. Het doel is dat deze observaties bijdragen aan meer kennis en een beter begrip van deze 'methode' van een botsing op een asteroïde, als een middel om de aarde te beschermen tegen inkomende asteroïden.