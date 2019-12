Twee Python-libraries zijn offline voor het stelen van ssh- en gpg-sleutels

Twee Python-libraries zijn offline gehaald nadat bleek dat zij phishingmalware bevatten. Volgens het beveiligingsteam achter de software gaat het om libraries die misbruik maakten van typosquatting.

De libraries werden dit weekend ontdekt door een beveiligingsonderzoeker. Het team achter Python heeft de libraries daarna offline gehaald, schrijven zij op GitHub. Het ging om namaakversies van jeIlyfish , waarbij de eerste L als een i werd geschreven, en python3-dateutil , een gekloonde versie van de standaard dateutil -library die erg populair is. De python3-dateutil -code bevatte zelf geen malware, maar laadde wel jeIlyfish in die op zijn beurt wel malware bevatte.

In de libraries zat een bestand genaamd hashsum dat werd ontsleuteld naar een bruikbare Python-executable, schrijft ZDnet, dat de malware liet analyseren. De executable probeerde ssh- en gpg-sleutels van een systeem te verzamelen en naar een command-and-control-server te sturen. Buiten de malware werkten de libraries precies zoals de software die zij kloonden.