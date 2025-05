NASA-sonde botst succesvol met asteroïde in aardebeschermingstest

NASA heeft succesvol de DART-sonde laten botsen met de Dimorphos-asteroïde. De botsing is onderdeel van een onderzoek of dergelijke botsingen gebruikt kunnen worden om de baan van asteroïden voldoende te veranderen om de aarde te kunnen beschermen.

DART, kort voor Double Asteroid Redirection Test, raakte dinsdagochtend om 1.14 uur Nederlandse tijd de Dimorphos-asteroïde, schrijft NASA. De botsing werd gelivestreamd. Op de beelden is te zien hoe de asteroïde steeds dichterbij komt en het contact op een gegeven moment wordt verloren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zegt dat hiermee is gedemonstreerd dat een ruimtesonde gebruikt kan worden om op hoge snelheid en nauwkeurig relatief kleine hemellichamen te raken.

Dimorphos heeft een diameter van 160 meter en draait om een grotere asteroïde genaamd Didymos. Deze heeft een diameter van 780 meter. Geen van deze twee asteroïden vormt een bedreiging voor de aarde, benadrukt NASA. Onderzoekers verwachten dat met deze botsing Dimorphos' baan met een procent wordt verkort, ofwel met tien minuten. In de komende tijd wil NASA onderzoeken of dit daadwerkelijk is gebeurd.

Hiervoor gaan wetenschappers verschillende informatiebronnen gebruiken. Enerzijds is er de Draco-camera, die op de neus van DART was bevestigd en werd gebruikt voor de livestream. DART gebruikte deze Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation-camera ook om zichzelf te besturen, samen met een speciaal algoritme. De sonde werd samen gelanceerd met een Italiaanse cubesat, die vijftien dagen voor de impact met Dimorphos werd losgekoppeld van DART. Deze cubesat heeft beelden van de botsing gemaakt, die nu langzaam terug naar de aarde worden gestuurd. Daarnaast worden tientallen telescopen gebruikt om de baan van de asteroïde te volgen. Tot slot wil NASA met ESA's Hera-sonde de inslagkrater nader onderzoeken.

Draco en Smart Nav bestuurden de 570kg-sonde terwijl deze met ongeveer 22.530 kilometer per uur door de ruimte vloog. NASA hoopt met deze botsing de asteroïde zelf te hebben vertraagd. De organisatie hoopt zo de aarde te kunnen beschermen voor asteroïden die dreigen op de planeet te botsen, door met een sondebotsing de baan van de asteroïde zodanig te veranderen dat deze langs de aarde vliegt. DART werd in november door SpaceX gelanceerd.

De livestream start vlak voordat DART Dimorphos raakt