WhatsApp maakt delen van links naar video- en audiogesprekken mogelijk

WhatsApp krijgt een functie waarmee gebruikers links kunnen delen die leiden naar video- en audiogesprekken. De functie, genaamd Call Links, wordt in de loop van deze week uitgerold en komt beschikbaar voor alle WhatsApp-gebruikers.

Will Cathcart, het hoofd van WhatsApp, schrijft dat de functie gebruikers in staat stelt om gemakkelijk aan te schuiven bij een gesprek. Als een gebruiker een video- of audiogesprek wil houden met andere WhatsApp-gebruikers, kan hij binnenkort een link naar het gesprek opstellen via het tabblad Oproepen en deze link vervolgens delen. Iedere gebruiker die de link ontvangt, kan deelnemen aan het gesprek.

Momenteel werkt WhatsApp aan verschillende functies. Een daarvan is een functie waarmee gebruikers groepsgesprekken kunnen verlaten zonder dat alle gebruikers hier een bericht over krijgen. Daarnaast heeft Meta begin september aangekondigd dat WhatsApp in de toekomst diverse betaalde functies krijgt. Het bedrijf heeft nog niet gezegd om wat voor functies het zal gaan.