Meta test functie om makkelijker van Facebook- en Instagram-accounts te wisselen

Meta heeft Accounts Center geïntroduceerd, een functie waarmee gebruikers makkelijker kunnen wisselen tussen Facebook- en Instagram-accounts. Gebruikers kunnen vanuit dit centrum ook wisselen tussen de twee apps. De functie werkt voor Android, voor iOS en in de browser.

Accounts Center is een functie binnen Facebook en Instagram waaraan gebruikers verschillende accounts van deze platforms kunnen koppelen. Heeft iemand bijvoorbeeld persoonlijke en zakelijke Facebook-accounts, dan kan er in Accounts Center makkelijker gewisseld worden tussen deze twee accounts. In het Center zien gebruikers ook wanneer accounts ongelezen notificaties hebben.

Het Center werkt crossplatform; gebruikers zien dus niet alleen Facebook-accounts in de Facebook-app, maar ook Instagram-accounts en vice versa. Gebruikers zien daarbij notificaties van de andere app in Accounts Center. Het bedrijf verduidelijkt tegen The Verge dat het nog om een beperkte test gaat die in de komende maanden naar meer gebruikers wordt uitgebreid.

Meta introduceert verder een nieuwe flow voor het aanmaken van accounts voor de twee platforms. Gebruikers kunnen met deze nieuwe flow een Facebook- of Instagram-account aanmaken en met dat account sneller een nieuw account aanmaken in het andere platform. Hebben gebruikers een account voor beide platforms, dan kunnen ze met hun Facebook-inloggegevens inloggen in hun Instagram-account en andersom. Hiervoor moeten ze de accounts wel in Accounts Center hebben gekoppeld.