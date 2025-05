HBO deelt teaser van The Last of Us-serie

Streamingdienst HBO heeft maandag een teaser van The Last of Us-serie gepubliceerd. De teaser laat onder meer Pedro Pascal zien als Joel Miller en Bella Ramsey als Ellie. De serie is vanaf volgend jaar te zien bij HBO. Wanneer hij precies beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Er zijn eerder dit jaar al beelden gedeeld van de HBO-serie, maar deze keer is er een langere trailer geplaatst. De teaser laat Joel en Ellie zien en de gevaren die ze tegenkomen tijdens hun reis. Zo komen ze een Clicker tegen, een van de vijanden uit de gelijknamige PlaySation 3-game, waarop de serie is gebaseerd. Verdere details over het verhaal worden niet in de teaser gedeeld. Ook heeft HBO nog niet gedeeld wanneer de serie precies te zien zal zijn via de streamingdienst.

De The Last of Us-televisieserie werd in 2020 al aangekondigd en is opgenomen in Canada. Vorig jaar werd onder meer bekendgemaakt dat Pedro Pascal de rol van Joel op zich neemt. Pascal is bekend van onder andere The Mandalorian en Narcos. Bella Ramsey, die eerder Lyanna Mormont uit HBO-serie Game of Thrones speelde, speelt Ellie. Het eerste seizoen krijgt tien afleveringen.