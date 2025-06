HBO brengt tweede seizoen The Last of Us in 2025 uit

HBO bevestigt in een trailer voor streamingdienst Max dat het tweede seizoen van The Last of Us ergens in 2025 uitkomt. Uit de trailer zijn geen verdere inhoudelijke details over de serie op te maken.

Omdat de productie van het betreffende seizoen pas begin 2024 van start gaat, zijn er in de trailer geen nieuwe beelden van de televisieserie te zien, maar alleen enkele shots uit het eerste seizoen. Eerder liet showrunner Craig Mazin weten dat het tweede seizoen een deel van het verhaal van The Last of Us: Part II gaat bevatten. Het verhaal van de tweede game wordt dus over meerdere seizoenen verdeeld.

In dezelfde trailer laat HBO Max, de bundelstreamingdienst van Warner Bros. Discovery, die buiten de Benelux in de meeste landen tot Max werd omgedoopt, onder meer weten dat het derde seizoen van The White Lotus en de IT-prequel Welcome to Derry ook ergens in 2025 uitkomen.