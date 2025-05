Productie tweede seizoen van The Last of Us gaat begin 2024 van start

De productie van het tweede seizoen van The Last of Us gaat begin 2024 van start. Dat zegt HBO-ceo Casey Bloys. Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen te zien is, al lijkt het erop dat dit op z'n vroegst in 2025 zal zijn.

Bloys zegt dat de productie moest worden uitgesteld door de stakingen van de schrijvers en acteurs in Hollywood. Doordat de serie niet voorbijkwam in een presentatie over HBO-series die gepland staan voor 2024, is het mogelijk dat het tweede seizoen van de serie op zijn vroegst in 2025 verschijnt, schrijft Variety.

Het stond al sinds afgelopen januari vast dat The Last of Us een tweede seizoen krijgt. Dit wordt gebaseerd op een gedeelte van The Last of Us: Part II. Volgens coregisseur Craig Marzin is dit nodig omdat 'het verhaal van de tweede game een stuk ingewikkelder is dan dat van de eerste'. Het eerste seizoen van The Last of Us was een groot succes voor HBO. Het kreeg 24 nominaties voor de Emmy-televisieprijzen.