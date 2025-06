HBO Max-serie The Last of Us krijgt een tweede seizoen

HBO heeft bevestigd dat de The Last of Us-serie een tweede seizoen krijgt. Seizoen 1 is nog niet afgerond, maar de eerste aflevering is al door minstens 22 miljoen huishoudens bekeken. Er is nog geen releasedatum bekend voor seizoen 2.

In het persbericht waarin het nieuws is bekendgemaakt, wordt niet vermeld waar het tweede seizoen van The Last of Us over zal gaan. Eerder zei de coregisseur van de show, Craig Marzin, in een podcast al wel dat hij van plan was om de verhaallijn van de tweede game te verdelen over twee seizoenen. "Het resterende materiaal is een stuk ingewikkelder en uitgebreider dan de eerste game. Het is niet te doen om het verhaal van deel 2 in één seizoen te vertellen." Er zijn geen plannen om verder te gaan dan waar de verhalen van de games ophielden, vertelde de andere regisseur van de serie, Neil Druckmann, in een interview. Dus tenzij er een derde game wordt uitgebracht, eindigt het verhaal van de serie op hetzelfde punt als Part II.

Van het eerste seizoen zijn momenteel twee afleveringen beschikbaar op streamingdienst HBO Max. Iedere maandagochtend komt er eentje bij. In totaal wordt het verhaal van 'Part I' in negen afleveringen verteld. Volgens HBO was de première van aflevering één met 4,7 miljoen views binnen 24 uur de op een na meest bekeken première van alle shows op de streamingsdienst, na de Game of Thrones-serie House of the Dragon, die bijna 10 miljoen weergaven behaalde. Momenteel is de eerste aflevering van The Last of Us volgens het Amerikaanse streamingplatform meer dan 22 miljoen keer bekeken. De première van episode 2 behaalde binnen een dag 5,7 miljoen views. Dat is de grootste procentuele kijkersgroei van een HBO-dramaserie tussen twee afleveringen, stelt het tv-netwerk.