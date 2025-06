Tweakers Podcast #253 - Microsoft-storingen, LastPass-zorgen en controllers

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Wout Funnekotter en Jasper Janssen over de geruchten rond Halo, de onduidelijkheid rond de hack bij LastPass, de community rond Guitar Hero, de storing bij Microsoft en de smartphonecontrollers die Wout aan het reviewen is.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:46 Halo: huh, was er rook dan?

14:21 LastPass doet vaag over hack

23:31 Guitar Hero halen we van zolder

32:04 Microsoft en afhankelijkheid van big tech

35:57 Smartphonecontrollers worden steeds beter

54:18 Sneakpeek