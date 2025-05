Tweakers Podcast #252 - Datakluizen, TikTok-verboden en algoritmetoezichthouders

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Tijs Hofmans over de serie van The Last of Us, datakluizen, waarom TikTok verboden moet worden, Wouts gesprek met Bill Gates en de start van de Nederlandse algoritmetoezichthouder.

0:00 Intro

0:19 Opening

2:24 Spoilerwaarschuwing: The Last of Us

14:47 Wat zijn datakluizen eigenlijk

25:59 Waarom TikTok verboden moet worden

38:55 Wout praat met Bill Gates

40:41 Een 'algoritmetoezichthouder', want het moet

58:52 Sneakpeek