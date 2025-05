Astronomen maken Melkweg-panorama van meer dan 10TB met 3,3 miljard objecten

Astronomen hebben een panorama van een deel van het galactische vlak van de Melkweg gepubliceerd. Het doel was om te komen tot een dataset om zoveel mogelijk objecten in beeld te brengen en te categoriseren, in totaal 3,3 miljard objecten en een dataset van meer dan 10TB.

Het gaat om een groot onderzoek naar de Melkweg dat uitgevoerd is door NOIRLab, het Amerikaanse nationale centrum voor aardse, nachtelijke en optische astronomie. In 2017 werd de eerste dataset van de zogeheten Dark Energy Camera Plane Survey gepubliceerd en nu is de tweede publicatie online verschenen. Het heeft twee jaar geduurd om dit tweede deel te voltooien. Het gaat om meer dan 10TB aan data afkomstig van 21.400 individuele opnames, waarbij ongeveer 3,32 miljard objecten zijn geïdentificeerd. Het gaat niet alleen om sterren, maar ook om gas- en stofwolken. Volgens de onderzoekers betreft het de grootste catalogus in zijn soort tot nu toe. Samen met de data van 2017 beslaat het onderzoek nu 6,5 procent van de nachtelijke hemel en dekt het 130 graden in lengte.

Deze verzameling is gemaakt met de Dark Energy Camera, een camera die bevestigd is op de Víctor M. Blanco 4-meter Telescope die zich in Chili bevindt op een hoogte van 2200 meter, zo'n 500km ten noorden van Santiago. De huidige gepubliceerde dataset is het resultaat van een onderzoek gezien vanaf het zuidelijk halfrond waarbij gebruik is gemaakt van golflengten in het optische en nabij-infarode deel van het spectrum.

De onderzoekers hebben zich voor hun onderzoek beperkt tot een stuk van het zogeheten galactische vlak van de Melkweg. Deze regio bevat een enorm hoge dichtheid aan sterren en de onderzoekers zeggen dat ze heel nauwgezet hebben gelet op het identificeren van objecten die bijna op elkaar lijken te liggen. Dit heeft volgens hen bijgedragen aan het grote succes van het onderzoek in de vorm van het grote aantal van 3,32 miljard gevonden objecten.

De meeste sterren en stofwolken van de Melkweg bevinden zich in het galactische vlak. Deze schijf is te herkennen als een heldere band aan de hemel die gemakkelijk met het blote oog zichtbaar is bij een heldere, donkere nacht zonder al te veel lichtvervuiling. De onderzoekers hebben zich gericht op een deel van deze band. Ook de spiraalarmen van de Melkweg zijn onderdeel van de schijf. De grote hoeveelheid sterren en stof maakt het aantrekkelijk om de band te fotograferen, maar ook lastig om hem te bestuderen. De donkere stofregio's absorberen namelijk sterlicht en blokkeren zwakke sterren. Er is ook licht van nevels en gaswolken dat het meten van de helderheid van individuele objecten lastig kan maken.