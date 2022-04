Astrofotograaf spendeert twaalf jaar voor maken Melkweg-foto van 1,7 gigapixel

Een Finse astrofotograaf heeft een samengestelde mozaïekfoto van de Melkweg gepubliceerd met een resolutie van 1,7 gigapixel. Hij heeft bijna twaalf jaar gedaan over het creëren van deze hogeresolutiefoto.

Op een astrofotografieblog heeft J-P Metsavainio zijn foto en allerlei individuele opnames gepubliceerd. De totale sluitertijd bedroeg ongeveer 1250 uur en de foto's zijn genomen tussen 2009 en 2021. De uiteindelijke, samengevoegde foto is 100.000 pixels breed en is opgebouwd uit 234 individuele mozaïeken of panelen, die vervolgens zijn samengevoegd. Dat is een techniek die vaak bij panorama's wordt gebruikt, ook bij astrofotografie.

Sommige objecten hadden een langere sluitertijd dan anderen, omdat het anders lastig was om zeer donkere objecten goed te kunnen vastleggen. De kleuren zijn afkomstig van de verschillende elementen, waarbij groen staat voor waterstof, rood voor zwavel en blauw voor zuurstof. Op de foto met het eindresultaat zijn ongeveer twintig miljoen sterren zichtbaar.

Er zijn een aantal redenen waarom Metsavainio zo lang over dit project heeft gedaan. Het formaat van de foto is de meest voor de hand liggende reden. Maar een andere reden is het feit dat hij de individuele elementen uit de foto eerst als individuele composities beschouwde en ze als onafhankelijke kunstwerken wilde publiceren. "Dat leidde tot een complexe beeldenset met overlappingen, waarbij veel gebieden tussen en rond de frames niet waren gefotografeerd", zegt hij. Later schoot hij alsnog de missende data. Het gaat hierbij met name om de wat minder interessante delen waar geen nevels op staan, zoals de California-nevel.

Verkleinde weergave van het eindresultaat

Metsavainio gebruikte de nodige apparatuur om tot de foto te komen en de spullen veranderden ook in de loop van de jaren. Zo gebruikte hij tot 2014 een Meade LX200 GPS 12"-telescoop in combinatie met een QHY9-astrocamera en een Canon EF 200mm f/1.8-objectief. Na 2014 werd dat weer ingeruild voor een andere combinatie. Voor de opnames gebruikte hij zijn eigen observatorium en het nabewerken, zoals het aan elkaar schakelen van de mozaïeken, deed hij met Photoshop.