Fotograaf toont mineralenkleurenpalet van de maan door combineren 150.000 foto's

De astrofotografie-liefhebber Andrew McCarthy heeft een foto gepubliceerd van de maan met een bont kleurenpalet, in plaats van de witte, grijze en zwarte kleuren die we gewend zijn te zien. Om de kleuren tevoorschijn te toveren gebruikte hij 150.000 foto's.

McCarthy legt in een topic op Reddit uit dat hij de kleurendata van 150.000 maanfoto's heeft gebruikt om het kleurenpalet van de maan zichtbaar te maken, dat veroorzaakt wordt door de verschillende mineralen of verschillende concentraties van mineralen, zoals titanium. De huidige kleurenfoto is afgeleid van een recente foto die McCarthy maakte van de supermaan, waarbij hij een een 225-megapixelfoto maakte op basis van het samenvoegen van in totaal 150.000 foto's.

Deze originele foto was gemaakt met twee verschillende camera's; een om de kleuren, de sterren en atmosferische sluier te fotograferen en een andere camera om de oppervlaktedetails en de structuren van de maan vast te leggen. McCarthy licht toe dat hij zoveel foto's had samengevoegd om de negatieve beïnvloeding van de atmosfeer teniet te doen en de ruis van de camerasensoren weg te werken.

Het stacken van deze grote hoeveelheid afbeeldingen zorgde volgens de fotograaf ook voor een zeer hoge precisie van de kleuren van de maan, waardoor hij door middel van het toepassen van enige verzadiging en het aanpassen van de scherpte en het contrast tot de uiteindelijke, gekleurde maanfoto kwam.

Hij zegt dat de kleuren al in die originele afbeelding zaten, maar dat ze verborgen bleven achter de schittering van het weerkaatsingsvermogen van de maan. Volgens McCarthy toont deze gekleurde maanfoto wat we zouden kunnen zien als onze ogen en hersenen veel gevoeliger voor kleuren zouden zijn.

De astrofotograaf maakte bij dit proces onder meer gebruik van een Orion XT10-reflectortelescoop en een computergestuurde Skywatcher EQ6-R Pro. Laatstgenoemde is een equatorial mount om de relatief snelle bewegende maan te volgen. De foto's maakte hij voornamelijk met de speciale ZWO ASI224MC-astronomiecamera voor het vastleggen van de kleuren. Met dit toestel zijn 142.000 afbeeldingen gemaakt en ongeveer 2000 met de Sony A7 II-fullframecamera. Tot slot gebruikte McCarthy nog een 300mm-objectief om enkele sterren rondom de maan vast te leggen.