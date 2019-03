Harman krijgt patent op rondvliegende robotspeakers voor beter vr-geluid

Vr-bedrijven lijken vooral oog te hebben voor het verbeteren van de visuele kant of de praktische inzetbaarheid, maar Harman gaat zich wellicht richten op het verbeteren van de geluidservaring. Het bedrijf heeft een patent verkregen op mobiele, al dan niet rondvliegende robotspeakers.

Het Amerikaanse United States Patent and Trademark Office heeft een patent toegekend aan Harman voor een concept voor virtualreality-omgevingen. Harman beschrijft een methode om het geluid toe te wijzen aan een robotische luidspreker. Daarbij moet deze robotspeaker bewegen naar een locatie in de fysieke ruimte die correspondeert met de locatie van het virtuele, geluidproducerende object in de vr-wereld. Volgens het bedrijf leidt tot dat een meeslependere ervaring, doordat het geluid dat de gebruiker hoort, beter overeenkomt met zijn verwachtingen op basis van wat hij in de vr-wereld ziet.

In het patent geeft Harman een aantal voorbeelden van de manier waarop de luidsprekers in de ruimte geplaatst en gepositioneerd moeten worden. Zo kunnen magneten worden gebruikt om ze aan metalen structuren te bevestigen, maar het bedrijf spreekt ook over 'robotische toevoegingen' of 'gasaandrijving' om de luidsprekers verticaal over muren te laten bewegen. Harman beschrijft onder meer situaties waarin de robotische luidsprekers elk individueel in staat zijn om te zweven als een drone, inclusief rotors en een vleugelmechanisme. Bij drones wordt nogal eens geklaagd over het lawaai dat ze maken, maar daar heeft Harman aan gedacht. "Optioneel kunnen er noisecancelling componenten worden toegevoegd om het lawaai van de aandrijvingseenheid te beperken."

Harman schrijft dat er behoefte is aan effectievere technieken voor het genereren en produceren van geluid in een vr-wereld. Voor geluid bij vr-toepassingen worden nu veelal koptelefoons, luidsprekers in de vr-headset of luidsprekers in de fysieke ruimte ingezet. Volgens het audiobedrijf zijn dergelijke conventionele systemen niet altijd in staat om accuraat de verschillende aspecten van de vr-content te representeren. Als voorbeeld noemt Harman een virtueel object dat een stuk voor en boven de gebruiker is gepositioneerd. Koptelefoons of luidsprekers zijn dan volgens het bedrijf wellicht niet in staat om de audio zo weer te geven dat de gebruiker daadwerkelijk ervaart dat het geluid uit de richting en specifieke locatie van het object afkomstig is.

Harman wil deze methode van bewegende, al dan niet rondvliegende luidsprekers niet inzetten voor alle geluiden. Voor de spraak van een personage in de virtuele realiteit is een robotspeaker wellicht geschikt, stelt het bedrijf, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de stem van het personage van de gebruiker als deze in zichzelf praat bij bijvoorbeeld het onder woorden brengen van gedachten.

Een dergelijk systeem met robotspeakers lijkt niet heel geschikt te zijn voor de thuisgebruiker, maar wellicht wordt deze methode in de toekomst ingezet bij vr-attracties. Daar zijn niet alleen de ruimtes groter, maar lopen er vaak ook meer mensen in dezelfde ruimte. Als zij allemaal hetzelfde geluid horen vanuit exact dezelfde locatie, kan dat voordelen hebben voor de algehele ervaring.