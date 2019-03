Tweakers Podcast #49 - Buggy games, HoloLens 2 en Google-alternatieven

Arnoud was onlangs op telecombeurs Mobile World Congress en kon daar de nieuwste ontwikkelingen op smartphonegebied aanschouwen. Maar wat misschien wel de meeste indruk op hem maakte, was helemaal geen smartphone, maar Microsofts nieuwste Augmented Reality-bril.

Na zijn eerste ervaring met deze HoloLens 2 denkt Arnoud dat de toekomst van computerinteractie misschien wel een in de hoek van ar moet worden gezocht. Jurian en Wout realiseren zich dat het al bijna een jaar geleden is dat op Tweakers HQ een Pathfinder-game is gestart en geven een kleine update van waar de party nu staat. Arnoud geeft verder een update over hoe het hem vergaat nu hij Google heeft ingeruild voor DuckDuckGo en Wout laat weten ook een klein stap uit de richting van Google te hebben gezet.

Het hoofdonderwerp van deze aflevering is het feit dat producten wanneer ze uitkomen zelden écht af zijn. Hoewel het natuurlijk positief is dat bedrijven hun producten door middel van software-updates kunnen blijven verbeteren, heeft het ook tot gevolg dat een product of game bij release soms nog in bètastadium verkeert. Dat betekent voor gebruikers dat ze soms een lange adem moeten hebben voordat het product eindelijk voldoet aan hun verwachtingen en het maakt het voor ons als redactie soms verdraaid moeilijk om een relevante review te maken. In een kleine mètadiscussie gaan we dieper in op onze processen bij het reviewen en de afwegingen die we daarbij maken.

00:20 Opening

01:07 HoloLens 2 is misschien wel de computer van de toekomst

13:50 Jurians Pathfinder-personage kan praten met dieren

18:33 Wout weekt zich los van Google Chrome en Search

24:28 Hoe review je een game die vol met bugs zit?

28:02 De invloed van software en patches op een smartphone

29:37 Is een game tegenwoordig ooit nog écht af?

39:43 Kunnen moderne games ooit bugvrij zijn?

44:27 Reviews zijn niet meer dan een momentopname

51:11 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.