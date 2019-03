Tweakers Podcast #52 - Backdoors, moeilijke games en Apples arcadehal

Terwijl Apple een abonnement voor games aankondigde, was gamesredacteur Jurian met iets héél anders bezig. Wat er zo belangrijk was? Na een uur of zeven zwoegen was hij er bijna: hij had een baas in de game Sekiro: Shadows Die Twice eindelijk zo goed als verslagen.

Jurian vertelt uitgebreid over zijn ervaringen met dit spel van de makers van de Dark Souls-games en het blijkt een wonder dat daarbij geen controllers door de kamer zijn gevlogen. Sowieso praten we meer over games deze aflevering. Met de andere gamesredacteur, Paul Hulsebosch, spreken we over Google Stadia, de historie van gamestreamingdiensten en hoe Stadia stiekem lijkt op wat Microsoft voor ogen had met de Xbox One.

Er was meer gamenieuws: we bespreken de aantrekkingskracht van Apple Arcade, het nieuwe abonnement voor games op iOS en macOS. Daarbij is nieuwsredacteur - en gameliefhebber - Julian Huijbregts blij dat ontwikkelaars eindelijk geprikkeld worden om goede games te maken zónder in-app aankopen.

Gaat het dan alleen over games? Nee, natuurlijk niet. Arnoud en Julian bespreken de camerarace op smartphones en het nieuwe hoofdstuk daarvan deze week: de P30 Pro met zijn rood-geel-blauwe camerasensor en zijn periscopische zoomlens en zij proberen uit te vissen wat daarvan marketing is en wat niet. Ook hebben we het over de verspreiding van malware op Asus-laptops via de Live Update-software en de rare reactie van de fabrikant hierop.

0:20 Opening

1:15 Switches

4:19 De backdoor van Asus

9:57 Sekiro's moeilijkheidsgraad

14:23 De camera's van de P30 Pro

19:59 Apples nieuwe diensten

31:44 Een abonnement voor games

39:06 Google Stadia

55:48 Sneakpeek

