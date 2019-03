Zevende editie van open dag hackerspaces is op zaterdag 30 maart

Altijd al willen weten wat ze nou eigenlijk doen bij een hackerspace? Dan is zaterdag 30 maart je geluksdag. Veertien Nederlandse hackerspaces openen dan hun deuren in het kader van de Internationale Open Hackerspace Dag, die dit jaar voor de zevende keer wordt gehouden.

Leren hoe kwetsbaar sommige it-systemen zijn, leren over hoe je je privacy en persoonsgegevens het beste kunt beschermen, leren hoe je Linux kunt gebruiken… Er valt van alles te leren op de open dag, maar er is ook genoeg om te doen. Zo kunnen bezoekers aan de slag met een 3d-printer en kunnen ze een poging tot solderen wagen. Het zijn allemaal voorbeelden van geplande activiteiten van de hackerspaces. De hackerspaces geven ook presentaties over projecten die in de hackerspaces worden uitgevoerd.

Bij hackers denk je misschien aan de Van Dale-definitie van iemand die inbreekt in computers, maar dat is niet waar het bij de hackerspaces om draait. Het gaat juist om locaties waar mensen met een technische, creatieve en nieuwsgierige mindset bijeenkomen om te werken aan projecten en met elkaar te praten over onderwerpen die hen interesseren, schrijft hackerspaces.nl. Daarbij gaat het voor een deel over computers, maar valt het maken van 'mooie, grappige en creatieve dingen' ook onder hackerspaces.

Aanmelden voor de open dag is niet nodig. Dit jaar doen volgens hackerspaces.nl veertien Nederlandse locaties mee, in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht (2x), Venlo en Wageningen kunnen bezoekers op zaterdag aan de slag. Of er ook Belgische hackerspaces meedoen, is niet duidelijk, de internationale Hackerspaces-wiki is op het moment van schrijven nog niet compleet met deelnemende partijen. De deuren gaan open om 11.00 uur en het dagprogramma is om 17.00 uur klaar. Sommige hackerspaces hanteren wel aangepaste openingstijden.